Цуканова-Котт приехала на светскую вечеринку с сыном-подростком

Анна Цуканова-Котт с сыном

Актриса Анна Цуканова-Котт появилась на публике с сыном-подростком, которого принимают за ее мужа. Звезда «Ералаша» приехала с 17-летним Михаилом на светскую вечеринку в кинотеатре «Художественный». Артистка поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.

«Сын подрос», — отметила знаменитость.

Артистка родила первенца в 19 лет от кинорежиссера Александра Котта. Она мечтала стать молодой матерью, чтобы быть на одной волне с ребенком. Звезда отмечала, что Михаил выглядит старше своего возраста, и многие воспринимают их как супругов или как брата и сестру. По словам знаменитости, все, кто видят их вместе впервые, не верят, что они настолько близкие родственники.

Артистка рассказывала, что ее сын ушел из школы после 9 класса. Михаил Котт пошел учиться в колледж, где сдал экстерном экзамены за 10−11 классы. Звезда подчеркивала, что поддержала взвешенное решение первенца.

Сын знаменитости уже определился с профессией и зарабатывает на этом деньги. Подросток создает музыку и аранжировки, а затем продает биты исполнителям. Актриса говорила, что гордится Михаилом и во всем его поддерживает. По словам артистки, они с Коттом не настаивали на том, чтобы первенец выбирал творческую профессию, но предполагали такой вариант развития событий.

Недавно актриса вышла замуж за продюсера Михаила Врубеля, втайне расписавшись с ним. Звезда «Ералаша» отмечала, что в ЗАГСе они были вдвоем.