Лайза Миннелли начала испытывать проблемы с речью и ходьбой

В какой-то момент ведущий юбилейного вечера Майкл Файнстайн спросил у Миннелли, чего бы ей хотелось «особого» в честь 80‑летия. На это звезда «Кабаре» громко рассмеялась, после чего встревоженно посмотрела на свою племянницу и спросила у нее: «Тебе?» В другом эпизоде мероприятия зрители отметили, что после музыкального номера Лайзе понадобилась помощь, чтобы покинуть сцену. Она исполнила песню Love Is Here to Stay.