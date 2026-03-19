В Кремлевском дворце пройдет концерт-шоу к 100-летию Зацепина

Александр Зацепин — автор музыки более чем к 100 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кино. Среди них картины «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.