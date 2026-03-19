В Кремлевском дворце пройдет концерт-шоу к 100-летию Зацепина

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Юбилейное шоу «Про100 Зацепин», посвященное 100-летию народного артиста России, композитора Александра Зацепина, пройдет 19 марта в Государственном Кремлевском дворце.
В концерте примут участие более 100 артистов, среди которых известные исполнители: Дима Билан, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Пелагея, Алсу и другие артисты эстрады, театра и кино. Также на сцену выйдут Наталья Варлей, Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева и Дарья Мороз.
Как отмечают организаторы, зрители смогут услышать как известные произведения композитора, так и новые сочинения, написанные специально к юбилейному году. Весь вечер на сцене будет выступать концертный оркестр под управлением Николая Устюжанина.
Александр Зацепин — автор музыки более чем к 100 фильмам, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кино. Среди них картины «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие.
Ранее композитор отмечал, что не может выделить одну любимую композицию. «Это как спросить у многодетной матери, какой ребенок любимый. Все любимые», — говорил он в интервью ТАСС.
Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.