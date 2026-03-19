Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники Netflix пожаловались на поведение Меган Маркл

В стриминговой компании утверждают, что герцогиня обижается и бросает трубку
Меган МарклИсточник: Legion-Media.ru

Меган Маркл, по слухам, буквально «исчезала» во время переговоров с Netflix по Zoom, когда ее что-то обижало. После того как стриминговая компания разорвала отношения с брендом герцогини As Ever, издание Variety опубликовало статью, проливающую свет на отношения Сассекской с сервисом.

«В офисе все настроены на то, что с них хватит», — сообщил инсайдер из Netflix, добавив, что поведение Меган Маркл и принца Гарри вызывало постоянные недовольства на совещаниях.

Меган МарклИсточник: Legion-Media

Сотрудникам Netflix, в том числе представители отдела маркетинга, заявили, что Меган могла подолгу не появляться на рабочих встречах, потому что ее обидели чьи-то слова. Реакции Маркл сравнили с поведением обидчивого ребенка.

Правда, адвокат Сассекских, Майкл Дж. Камп, в письме Variety сообщил, что герцогиня «работает из дома, является матерью двоих детей в возрасте 4 и 6 лет и часто сталкивается с ситуациями, когда сын и дочь могут неожиданно появиться в помещении во время созвона».

Меган МарклИсточник: Legion-Media.ru

«Меган старается оградить свою команду от отвлекающих факторов в виде активных малышей, — продолжает Кумп. — Почти все профессионалы могут подтвердить, что в какой-то момент во время многочасовых виртуальных деловых звонков им приходилось отключать звук или камеру».

По словам источников, Меган также постоянно перебивала Гарри. Иногда, когда он не успевал договорить, она прикасалась к его руке или бедру во время виртуальных и личных встреч с партнерами Netflix, подавая таким образом знак мужу замолчать.

Еще несколько инсайдеров уверяют, что соучредитель Netflix, Тед Сарандос, устал от поведения Сассекских и впредь будет разговаривать с Маркл только в присутствии своего адвоката.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл строят планы по возвращению в королевскую семью.