Сотрудники Netflix пожаловались на поведение Меган Маркл

Меган Маркл, по слухам, буквально «исчезала» во время переговоров с Netflix по Zoom, когда ее что-то обижало. После того как стриминговая компания разорвала отношения с брендом герцогини As Ever, издание Variety опубликовало статью, проливающую свет на отношения Сассекской с сервисом.
«В офисе все настроены на то, что с них хватит», — сообщил инсайдер из Netflix, добавив, что поведение Меган Маркл и принца Гарри вызывало постоянные недовольства на совещаниях.
Сотрудникам Netflix, в том числе представители отдела маркетинга, заявили, что Меган могла подолгу не появляться на рабочих встречах, потому что ее обидели чьи-то слова. Реакции Маркл сравнили с поведением обидчивого ребенка.
Правда, адвокат Сассекских, Майкл Дж. Камп, в письме Variety сообщил, что герцогиня «работает из дома, является матерью двоих детей в возрасте 4 и 6 лет и часто сталкивается с ситуациями, когда сын и дочь могут неожиданно появиться в помещении во время созвона».
«Меган старается оградить свою команду от отвлекающих факторов в виде активных малышей, — продолжает Кумп. — Почти все профессионалы могут подтвердить, что в какой-то момент во время многочасовых виртуальных деловых звонков им приходилось отключать звук или камеру».
По словам источников, Меган также постоянно перебивала Гарри. Иногда, когда он не успевал договорить, она прикасалась к его руке или бедру во время виртуальных и личных встреч с партнерами Netflix, подавая таким образом знак мужу замолчать.
Еще несколько инсайдеров уверяют, что соучредитель Netflix, Тед Сарандос, устал от поведения Сассекских и впредь будет разговаривать с Маркл только в присутствии своего адвоката.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл строят планы по возвращению в королевскую семью.