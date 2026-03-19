Селена Гомес появится в юбилейном спецвыпуске «Ханны Монтаны»

В 2007 году Гомес сыграла в сериале эпизодическую роль поп-звезды по имени Микайла
Майли Сайрус
Майли СайрусИсточник: Legion-Media

Майли Сайрус подтверждает, что в специальном выпуске, посвященном 20-летию «Ханны Монтаны», примет участие особенный гость.

33-летняя артистка поблагодарила ведущую подкаста Call Her Daddy Алекс Купер за то, что она организовал появление в эфире Селены Гомес.

«Я люблю Селену, но я не знала, как много значит для фанатов наша дружба», — заявила Сайрус в интервью Variety, подтвердив участие своей звездной подруги.

Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, в 2007 году Гомес сыграла в сериале эпизодическую роль поп-звезды по имени Микайла, которая по сюжету враждует с Монтаной.

Идея юбилейного шоу родилась довольно необычно. Майли воспользовалась советом своей крестной Долли Партон: «Она сказала мне, что, если ты чего-то хочешь, сначала начинай это продвигать, а потом уже никто не сможет сказать "нет"». В итоге Сайрус начала говорить о несуществующем спецвыпуске, пока Disney наконец не согласился.