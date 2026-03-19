Звезда «Глухаря» Максим Аверин похудел на 20 килограммов ради роли

Актер Аверин значительно похудел ради участия в спектакле
Максим Аверин
Максим Аверин

Народный артист России, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин значительно похудел ради новой роли. Об этом сообщает kp.ru.

27 и 28 марта он выйдет на сцену Театра Российской Армии в премьере спектакля «Предложение» (16+) в постановке Александра Лазарева. В основу постановки легла пьеса Фридриха Дюрренматта

Партнерша Аверина по спектаклю Ольга Богданова рассказала о преображении артиста.

«Я ни на грамм не похудела. А Максим похудел на 20 килограммов! Ради этой роли», — сказала она на посвященной премьере пресс-конференции.

Ранее Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой.