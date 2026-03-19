Покойного Вэла Килмера воскресят с помощью ИИ-технологий в фильме

ИИ-двойник актера появится в драме «Глубоко, как в могиле»
Килмер Вэл
Килмер ВэлИсточник: AP 2024

В фильмографии Вэла Килмера, скончавшегося в апреле 2025 года, появится еще одна роль. Покойного актера воскресят с помощью искусственного интеллекта в фильме «Глубоко, как в могиле».

Килмер получил роль в этой картине за пять лет до своей смерти. Актер должен был сыграть отца Финтана, католического священника и духовного наставника коренных американцев. Однако Килмер, боровшийся с раком горла, не смог участвовать в съемках.

Режиссер проекта Коэрте Вурхис сообщил, что герой разрабатывался с учетом характера Килмера и с оглядкой на его индейское происхождение (в родословной актера есть корни индейцев чероки).

Создателями фильма было принято решение использовать ИИ-технологи и включить Килмера в актерский состав картины. Это обсуждалось и с наследниками актера: его дочерью Мерседес и сыном Джеком.

Кадр из фильма «Глубоко, как в могиле»
Кадр из фильма «Глубоко, как в могиле»

«Семья Килмера вспоминала, что Вэл постоянно говорил об этом фильме и очень хотел в нем сниматься», — поделился Вурхис.

По словам постановщика, именно это придало ему уверенности сказать: «Хорошо, давайте сделаем это».

Чтобы показать героя в разные периоды жизни, в фильме использованы архивные фото, многие из которых предоставлены семьей Килмера. В картине прозвучит и голос актера, изменившийся после операции на трахее.

Драма «Глубоко, как в могиле» расскажет реальную историю супругов-археологов Энн и Эрла Моррисов. В центре сюжета — их экспедиция в каньон Де Челли (Аризона), где они пытаются восстановить историю народа навахо. Главные роли исполнят Эбигейл Лаури и Том Фелтон, известный по роли Драко из фильмов о Гарри Поттере.

