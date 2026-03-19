Звезда «Ландышей» устроила роскошный праздник на 25-летие: «Много смеха и слез»

Ника Здорик накануне отметила день рождения — 16 марта ей исполнилось 25 лет. В честь юбилея актриса устроила большой праздник, на который пригласила близких друзей и родных.
На вечеринке звезда сериала «Ландыши» появилась в эффектном наряде. Она надела черное корсетное мини-платье без бретелей и с декольте, а также красные туфли-лодочки на шпильках и с ремешками, усыпанными стразами.
Длинные волосы актриса завили в объемные локоны и уложили их с боковым пробором в стиле «голливудской волны». Также ей сделали вечерний макияж. Ансамбль завершили черный чокер с красной розой и красная маленькая сумочка.
На вечеринке Здорик веселилась, исполняла песни, в том числе саундтреки из сериала «Ландыши», и делала фото с гостями. В конце вечера ей вынесли многоярусный красный торт со свечами в виде цифры «25».
«Спасибо, что разделяете со мной эту жизнь! Мой невероятно теплый и камерный День Рождения. Было много слов. Смеха. И слез. Любимые люди. Любимые песни. Обожаю всех, кто рядом. Предана и верна. Спасибо, любимые!» — написала Здорик.
Она добавила, что готовилась к празднику месяц и выбирала лучших организаторов. Актриса поблагодарила всех, кто помог ей осуществить свою мечту и сделать этот день незабываемым.
