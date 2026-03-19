Зендая неожиданно пришла на свадьбу незнакомцев на фоне слухов о своем замужестве

Актриса продолжает подогревать слухи о том, что тайно вышла замуж за Тома Холланда
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Зендая неожиданно появилась на свадьбе 27-летней Пейтон Уитмор и 29-летнего Кадима Стрикленда в Лас-Вегасе. Актриса ворвалась на торжество в тот момент, когда пара произносила клятвы верности. Звезда «Дюны» заняла место в первом ряду и наблюдала за церемонией.

Зендая посетила свадьбу незнакомцев, фото: соцсети
Зендая посетила свадьбу незнакомцев, фото: соцсети

«Все наши гости радостно приветствовали ее и ахали, когда увидели. Но мы смогли собраться и завершить церемонию», — высказались жених и невеста.

Позже актриса сделала фото с молодоженами и гостями свадьбы. Известно, что торжество прошло в часовне в городе Невада. Кинокомпания A24 специально открыла ее для Уитмор и Стрикленда.

Зендая пообщалась с невестой, фото: соцсети
Зендая пообщалась с невестой, фото: соцсети

Оказывается, молодожены знали, что Зендая придет их поздравить, но они не ожидали, что она будет с ними с самого начала церемонии. Актриса также стала свидетелем влюбленных на свадьбе.

«Когда вы с вашим новым мужем — одни из немногих, кто знает настоящую фамилию Зендаи, потому что она пришла на вашу свадьбу в качестве свидетеля, а все сходят с ума, обсуждая, по-прежнему ли она Зендая Коулман или уже официально Зендая Холланд», — рассказала невеста.

Зендая посетила свадьбу незнакомцев, фото: соцсети
Зендая посетила свадьбу незнакомцев, фото: соцсети

В последнее время ходят слухи, что Зендая тайно вышла замуж за своего возлюбленного Тома Холланда, с которым она обручилась в 2025-м. Однако актриса недавно заявила, что все ее свадебные фото, появившиеся в сети, были созданы с помощью нейросети.

Ранее Зендая вышла в свет в белоснежном платье на фоне слухов о тайной свадьбе. 