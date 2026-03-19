«Все наши гости радостно приветствовали ее и ахали, когда увидели. Но мы смогли собраться и завершить церемонию», — высказались жених и невеста.
Позже актриса сделала фото с молодоженами и гостями свадьбы. Известно, что торжество прошло в часовне в городе Невада. Кинокомпания A24 специально открыла ее для Уитмор и Стрикленда.
Оказывается, молодожены знали, что Зендая придет их поздравить, но они не ожидали, что она будет с ними с самого начала церемонии. Актриса также стала свидетелем влюбленных на свадьбе.
«Когда вы с вашим новым мужем — одни из немногих, кто знает настоящую фамилию Зендаи, потому что она пришла на вашу свадьбу в качестве свидетеля, а все сходят с ума, обсуждая, по-прежнему ли она Зендая Коулман или уже официально Зендая Холланд», — рассказала невеста.
В последнее время ходят слухи, что Зендая тайно вышла замуж за своего возлюбленного Тома Холланда, с которым она обручилась в 2025-м. Однако актриса недавно заявила, что все ее свадебные фото, появившиеся в сети, были созданы с помощью нейросети.
