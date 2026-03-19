Екатерина Волкова раскрыла необычную причину своих частых проблем с горлом. Актриса, известная по сериалу «Воронины», считает, что ее тело говорит с ней на особом языке, а главным сигналом служит именно горло. В своем блоге 44-летняя звезда объяснила эту связь.
«Он не говорит со мной на прямом языке, у него есть свой, телесный. И самый главный его “громкоговоритель” — это мое горло», — отметила телезвезда.
По словам Волковой, все начинается с подавленных эмоций. Актриса призналась, что часто избегает конфликтов и не может дать отпор обидчикам или просто высказать накопившееся. Вместо этого она внутренне сжимается.
«Я проглатываю обиду. Проглатываю гнев. Проглатываю правду… Я улыбаюсь, киваю и давлю этот ком в себе», — рассказала она. Расплата наступает мгновенно. На следующее утро Екатерина просыпается с симптомами ларингита.
«В горле дерет, будто кошки нацарапали, садится голос. Я уже осознаю: это не простуда. Это я сама себя лишила голоса ровно тогда, когда он был нужен больше всего», — поделилась актриса.
Она называет горло индикатором собственной честности. По ее ощущениям, оно буквально вопрошает, почему она снова промолчала и предала свои чувства. Осознав эту закономерность, Волкова пообещала себе изменения.
«Я снова наступила на те же грабли. Но этой весной все изменится. Берегите себя. И учитесь слышать себя вовремя», — обратилась она к подписчикам.