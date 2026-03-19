Звезда «Скорой помощи» показала своих взрослых детей от писателя Лимонова

Актриса Екатерина Волкова показала взрослых детей от писателя Эдуарда Лимонова. Звезда поделилась в соцсети кадрами со своего дня рождения, на котором присутствовали сын и дочь. 19-летний Богдан и 17-летняя Александра сидели за одним столом с матерью.
Сын знаменитостей в 2024 году поступил на факультет управления и политики в МГИМО. Богдан Лимонов признавался, что самым сложным предметом на ЕГЭ для него была история. Именно к сдаче этого экзамена выпускник готовился больше всего — и в итоге показал отличные результаты.
Александра Лимонова учится в школе искусств и выступает в хоре. По словам актрисы, отец дочери хотел, чтобы она пела, и девушка исполнила его мечту. Знаменитость отмечала, что не собирается заставлять Александру идти по ее стопам (по первому образованию артистка — дирижер хора, руководитель музыкального коллектива. — Газета.Ru). Она готова поддержать желание дочери выступать на сцене, но не реализовывать за счет ребенка свои амбиции.
У знаменитости также есть дочь от первого брака. Волкова недавно призналась, что Валерия прекратила общение с ней.