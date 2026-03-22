1936 год, Чикаго. Создательница «Франкенштейна» Мэри Шелли, уже десятки лет скучающая в лимбе, вселяется в девушку по имени Ида и заставляет ее озвучить компромат на местных бандитов. Иду убивают мафиози, но оживляет доктор Корнелия Евфрониус. Предполагается, что получившая вторую жизнь (но потерявшая память) героиня станет невестой Фрэнка, существа, собранного из частей умерших мужчин. Однако Иде, которая даже своего имени не помнит, хочется развлекаться и протестовать, куролесить и выплескивать запертую внутри энергию. Ее импульсивные выходки (а также агрессия Фрэнка, с которой он пытается бороться) приводят к тому, что за парой начинает охотиться полиция.