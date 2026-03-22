О чем фильм «Невеста!»
1936 год, Чикаго. Создательница «Франкенштейна» Мэри Шелли, уже десятки лет скучающая в лимбе, вселяется в девушку по имени Ида и заставляет ее озвучить компромат на местных бандитов. Иду убивают мафиози, но оживляет доктор Корнелия Евфрониус. Предполагается, что получившая вторую жизнь (но потерявшая память) героиня станет невестой Фрэнка, существа, собранного из частей умерших мужчин. Однако Иде, которая даже своего имени не помнит, хочется развлекаться и протестовать, куролесить и выплескивать запертую внутри энергию. Ее импульсивные выходки (а также агрессия Фрэнка, с которой он пытается бороться) приводят к тому, что за парой начинает охотиться полиция.
Зачем смотреть
«Невеста!» — безусловно, зрелище, но, скажем так, нетипичное. Это крайне неоднородное с точки зрения интонации и настроения кино, набитое феминистскими слоганами; сценаристка и постановщица Мэгги Джилленхол без предупреждений переключается с фильма ужасов на мелодраму, с черной комедии на криминальную историю в духе «Прирожденных убийц».
Сцена в клубе, куда героиня отправляется практически сразу же после реанимации, и вообще заставляет вспомнить существующие на стыке боди-хоррора и эротики видеоклипы шведского проекта Fever Ray, музыка которого звучит в самой «Невесте!». Эту дискотеку-анахронизм можно считать символом всего фильма: Джилленхол сняла несдержанную и предельно неестественную, но запоминающуюся ленту.
Стержнем «Невесты!», не дающим всему этому стилистическому разнобою рассыпаться, является исполнительница главной роли Джесси Бакли, только что получившая «Оскар» за «Хамнета». Актриса демонстрирует невероятную физическую отдачу и умение с легкостью переключаться из одного регистра в другой: романтическая сцена завершается вспышкой ярости, дикий танец превращается в страстный монолог.
Почему можно не смотреть
Впрочем, речь идет именно что о физическом воплощении — внятной героини с интересным характером Джилленхол для Бакли не написала. Остальным звездным актерам из «Невесты!» повезло еще меньше: например, Кристиан Бэйл в роли Фрэнка задыхается под слоем грима, а доктор Евфрониус в исполнении Аннетт Бенинг выглядит комическим персонажем, не вполне уместным даже с учетом интонационных перепадов фильма.
Из разрозненных реплик, подсказанных героине то ли Мэри Шелли, то ли спорадически возвращающейся памятью, не складывается ничего цельного. Очевидно, что для создательницы фильма важнее были не характеры, а слоганы — дельные, но не очень понятно, к кому обращенные. Единомышленники Джилленхол сочтут их слишком очевидными, сомневающуюся же аудиторию трудно переубедить, обращаясь к ней в такой форме.
В итоге после просмотра «Невесты!» не покидает ощущение, что Мэри Шелли и Мэгги Джилленхол принесли несчастную Иду из Чикаго в жертву ради месседжа — а тот так и не дошел до публики.