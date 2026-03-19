Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Данила Козловский впервые за долгое время посетил светское мероприятие в Москве

Актер стал ведущим вечеринки в Москве

Данила Козловский впервые за долгое время вышел в свет. Актер стал ведущим ночного светского мероприятия, которое проходило в кинотеатре «Художественный». Артист выступал на сцене, провел для гостей экскурсию по кинотеатру и угощал всех коктейлями.

Данила Козловский, фото: соцсети
Данила Козловский, фото: соцсети

В числе приглашенных оказались Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Влад Лисовец, Мария Миногарова и многие другие. Звезды в своих соцсетях поделились кадрами, сделанными на вечеринке.

Аглая Тарасова и Данила Козловский, фото: соцсети
Аглая Тарасова и Данила Козловский, фото: соцсети

Данила Козловский сейчас активно возвращается к работе в российком кино и театре. Несколько лет назад актер попал под «отмену».

В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что артист переехал в Америку, а в Россию приезжает только для того, чтобы зарабатывать деньги. Также он утверждал, что у Козловского есть американское гражданство.

Данила Козловский, фото: соцсети
Данила Козловский, фото: соцсети

Артист опроверг эту информацию и подал на политика в суд за клевету. Он объяснил, что приезжает в Америку, чтобы навестить свою дочь Оду-Валентину, которая родилась в его отношениях с актрисой Ольгой Зуевой.

Данила Козловский, фото: соцсети
Данила Козловский, фото: соцсети

В конце февраля 2025-го Козловский выиграл это дело. В том же году актер впервые после «отмены» получил роль в постановке «Чуковский» в Театре Ермоловой и вернулся к съемкам в кино.

Недавно Козловский презентовал свою авторскую постановку Frank в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Пебербурге. Впервые он представил спектакль в мае 2025-го в день своего 40-летия.

Ранее Данила Козловский поздравил единственную дочь с шестилетием и показал ее фото. 