Данила Козловский впервые за долгое время вышел в свет. Актер стал ведущим ночного светского мероприятия, которое проходило в кинотеатре «Художественный». Артист выступал на сцене, провел для гостей экскурсию по кинотеатру и угощал всех коктейлями.
В числе приглашенных оказались Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Влад Лисовец, Мария Миногарова и многие другие. Звезды в своих соцсетях поделились кадрами, сделанными на вечеринке.
Данила Козловский сейчас активно возвращается к работе в российком кино и театре. Несколько лет назад актер попал под «отмену».
В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что артист переехал в Америку, а в Россию приезжает только для того, чтобы зарабатывать деньги. Также он утверждал, что у Козловского есть американское гражданство.
Артист опроверг эту информацию и подал на политика в суд за клевету. Он объяснил, что приезжает в Америку, чтобы навестить свою дочь Оду-Валентину, которая родилась в его отношениях с актрисой Ольгой Зуевой.
В конце февраля 2025-го Козловский выиграл это дело. В том же году актер впервые после «отмены» получил роль в постановке «Чуковский» в Театре Ермоловой и вернулся к съемкам в кино.
Недавно Козловский презентовал свою авторскую постановку Frank в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Пебербурге. Впервые он представил спектакль в мае 2025-го в день своего 40-летия.
