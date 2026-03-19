В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что артист переехал в Америку, а в Россию приезжает только для того, чтобы зарабатывать деньги. Также он утверждал, что у Козловского есть американское гражданство.