«Моя вечная любовь»: 80-летняя Голди Хоун трогательно поздравила Курта Рассела

Актриса поздравила своего возлюбленного с юбилеем
Голди Хоун и Курт Рассел
Голди Хоун и Курт РасселИсточник: Legion-Media.ru

17 марта Курту Расселу исполнилось 75 лет, и его возлюбленная Голди Хоун трогательно обратилась к нему в честь юбилея.

«С днем рождения, моя вечная любовь. 43 дня рождения вместе. Какие же мы счастливые!» — подписала Голди Хоун совместное фото. Актеры уже 43 года являются одной из самых стабильных пар в Голливуде, хотя никогда не заключали официальный брак.

Поздравили юбиляра и его звездные коллеги, включая Мелани Гриффит и Мишель Пфайффер.

Голди Хоун и Курт Рассел
Голди Хоун и Курт РасселИсточник: Rex / Fotodom.ru

История любви Голди Хоун и Курта Рассела началась со встречи в 1967 году, но романтические отношения завязались значительно позже — на съемках фильма «Дополнительная смена» в 1983-м.

Через три года у пары родился сын Уайатт. Хоун сделала паузу в карьере, чтобы посвятить себя семье, в то время как Рассел продолжал активно сниматься, всегда находя время для родных.

Курт Рассел сумел стать близким человеком для детей Голди от предыдущих отношений — дочери Кейт Хадсон и сына Оливера. Они признают его своим настоящим отцом. Сейчас у пары семеро внуков, а их собственные дети называют этот союз идеальным примером любви и преданности.

Ранее Кейт Хадсон с 80-летней мамой появились на «Оскаре 2026» в эффектных нарядах.