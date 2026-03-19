«Моя вечная любовь»: 80-летняя Голди Хоун трогательно поздравила Курта Рассела

17 марта Курту Расселу исполнилось 75 лет, и его возлюбленная Голди Хоун трогательно обратилась к нему в честь юбилея.
«С днем рождения, моя вечная любовь. 43 дня рождения вместе. Какие же мы счастливые!» — подписала Голди Хоун совместное фото. Актеры уже 43 года являются одной из самых стабильных пар в Голливуде, хотя никогда не заключали официальный брак.
Поздравили юбиляра и его звездные коллеги, включая Мелани Гриффит и Мишель Пфайффер.
История любви Голди Хоун и Курта Рассела началась со встречи в 1967 году, но романтические отношения завязались значительно позже — на съемках фильма «Дополнительная смена» в 1983-м.
Через три года у пары родился сын Уайатт. Хоун сделала паузу в карьере, чтобы посвятить себя семье, в то время как Рассел продолжал активно сниматься, всегда находя время для родных.
Курт Рассел сумел стать близким человеком для детей Голди от предыдущих отношений — дочери Кейт Хадсон и сына Оливера. Они признают его своим настоящим отцом. Сейчас у пары семеро внуков, а их собственные дети называют этот союз идеальным примером любви и преданности.
