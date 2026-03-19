Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Стулова назвала совместную работу с Охлобыстиным «хулиганским дуэтом»

Артисты снялись в фильме «Домовенок Кузя 2», который выйдет 19 марта
Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова
Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Актриса Екатерина Стулова назвала совместную работу с Иваном Охлобыстиным «хулиганским дуэтом», отметив, что ей было комфортно работать с артистом. Об этом Стулова рассказала в беседе с ТАСС.

Охлобыстин и Стулова сыграли злодеев в сказочном фильме «Домовенок Кузя 2», который выйдет в прокат 19 марта.

«Мы уже не первый раз работаем вместе, и я невероятно люблю этого человека. Во-первых, он сам по себе невероятно красивый, добрый. Он удивительный артист, и я была счастлива, когда узнала, что он будет играть Кощея. Мы давно не виделись, соскучились, и, мне кажется, у нас получился хороший такой хулиганский дуэт», — отметила она.

Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»
Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»

По словам актрисы, сотрудничество с Охлобыстиным приносит ей удовольствие как с профессиональной, так и с личной точки зрения.

«Я очень люблю этого человека — и как артиста, и как человека», — добавила она.

Стулова подчеркнула, что их совместные проекты складываются органично благодаря взаимопониманию и общему творческому настрою.

Охлобыстин также в беседе с ТАСС рассказал о своей радости, когда узнал, что будет играть вместе со Стуловой.

«У меня огромная симпатия к Екатерине Стуловой, она прекрасна как профессионал и как человек. Каждый раз, когда мы работаем в одном проекте, я очень рад», — подчеркнул актер.

В фильме «Домовенок Кузя 2» Стулова сыграла Бабу-Ягу, а Охлобыстин Кощея.