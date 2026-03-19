Педро Паскаль больше не будет главной звездой шоу. Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях от актеров и съемочной группы, а также закулисные видео HBO, где Паскаль прощается с командой после съемок шестого эпизода второго сезона. Сюжетная линия Джоэла завершена, однако появление героя в третьем сезоне в формате флешбэков или воспоминаний все еще возможно.