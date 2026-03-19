Первый и второй сезоны сериала получили высокие оценки критиков и зрителей за глубокие персонажи, напряженный сюжет и верность оригинальной игре. После успешного второго сезона создатели официально объявили о работе над третьей частью, которая продолжит историю и раскроет события с новой перспективы — глазами Эбби (Кейтлин Дивер), одной из ключевых героинь игры.
После завершения съемок второго сезона один из шоураннеров и геймдиректор видеоигр «Одни из нас» Нил Дракманн покинул команду, чтобы сосредоточиться на новых проектах для студии Naughty Dog. Сценарий первых двух сезонов создавали Крэйг Мазин и Нил Дракманн, а последний также является автором графического романа «Одни из нас. Американские мечты».
Известно ли, когда выйдет 3-й сезон сериала «Одни из нас»
Нет, точной даты релиза нет. Создатели сериала объявили о том, что новые эпизоды стоит ждать не ранее 2027 года. Режиссер Крэйг Мазин заявил в одном из интервью отметил, что итог второго сезона превзошел все ожидания, поэтому команда с нетерпением ждет возможности продолжить историю в новых сериях.
О чем будет 3-й сезон сериала «Одни из нас»
Финал второго сезона намекнул, что в третьей части история будет показана с точки зрения Эбби — одного из ключевых персонажей видеоигры. Шоураннеры пока не раскрывают подробностей сюжета, но отмечают: «У этой истории есть и другая сторона, в которую нам еще предстоит по-настоящему погрузиться».
Таким образом, зрителям предстоит увидеть события под новым углом, понять мотивацию Эбби и, возможно, узнать больше о последствиях конфликтов между главными героями. Пока официальной информации о конкретных событиях сезона немного, но внимание к персонажам и эмоциональная глубина остаются главным ориентиром шоу.
Кто сыграет в 3-м сезоне сериала «Одни из нас»
Актерский состав третьего сезона пока не полностью утвержден, но уже известны некоторые детали. Так, отца Эбби в сериале сыграет Патрик Уилсон, известный по роли в фильме «Хранители».
К проекту также присоединился Джейсон Риттер, который исполнит роль Хэнли — одного из солдат организации WLF.
Педро Паскаль больше не будет главной звездой шоу. Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях от актеров и съемочной группы, а также закулисные видео HBO, где Паскаль прощается с командой после съемок шестого эпизода второго сезона. Сюжетная линия Джоэла завершена, однако появление героя в третьем сезоне в формате флешбэков или воспоминаний все еще возможно.
Об участии в сериале Беллы Рэмси (Элли) ничего не известно.
Интересные факты о сериале «Одни из нас»
Сериал «Одни из нас» не только привлек внимание зрителей и критиков, но и стал источником множества интересных фактов о производстве, костюмах и планах создателей.
В 2023 году первый сезон получил 24 номинации на премию «Эмми». Для сравнения, рекорд того года установил сериал «Наследники» с 27 номинациями. Сериал «Одни из нас» в итоге выиграл восемь статуэток, в том числе получил награды за лучшего приглашенного актера в драматическом сериале, звуковой монтаж и сопровождение, дизайн титров, спецэффекты, грим и монтаж.
Костюмы героев тщательно подбирались: персонажи носили одежду начала 2000-х — низкие джинсы от Gap и Old Navy. Такой выбор сделал мир сериала более достоверным: эпидемия в истории началась в 2003 году, производство одежды тех лет остановилось, поэтому в 2023 году герои продолжили носить вещи из того времени.
Хотя сериал пока не продлен на четвертый сезон, высокая вероятность его выхода сохраняется. Крэйг Мазин отмечает, что завершить историю оригинального шоу HBO всего за восемь серий невозможно, поэтому для полного раскрытия сюжета потребуется как минимум еще один сезон.
Третий сезон, по словам Мазина, будет длиннее второго, чтобы показать историю с новой перспективы и глубже раскрыть персонажей.
