О чем мультфильм «Прыгуны»
Жительницу Бобротауна Мэйбл с самых ранних лет беспокоили права животных. В младших классах она, скажем так, старалась взять шефство над всеми хомячками и черепашками, попадавшими в поле ее зрения. Став подростком, героиня сцепилась с мэром, мечтающим построить дорогу, которая наконец «соединит Бобротаун с ним самим». Автостраду решили проложить через поляну, где бабушка Мэйбл когда-то учила внучку понимать природу. Местную фауну разогнали, и Мэйбл посчитала своим долгом ее вернуть.
Случайно став свидетельницей эксперимента по переносу человеческого сознания в робота-животное, девочка захватила чужое оборудование, переместила собственный разум в механического бобра и отправилась в лес устраивать революцию.
Зачем смотреть
Открывающие «Прыгунов» сцены вполне можно отнести в копилку лучших из когда-либо отснятых студией Pixar материалов. Зрителей знакомят со школьной жизнью маленькой Мэйбл; расстроенная реакцией учителей на попытку «спасти» школьных питомцев, девочка грустит на той самой поляне, но бабушка дает ей важный совет: оглянись, приглядись, прислушайся, и ты поймешь — «трудно беситься, когда чувствуешь, что ты часть чего-то большего». В этих сценах мало слов, зато много выразительной анимации и узнаваемых эмоций.
Как только Мэйбл становится подростком, «Прыгуны» превращаются в совсем другое кино — в яркий, бодрый, громкий и, разумеется, невероятно качественно прорисованный боевик. Здесь есть автомобильные погони, взрывы, обрушения крупных конструкций, смешной, но невероятно злобный антагонист и даже гигантская акула, которую пытаются использовать в качестве орудия убийства. Концентрация экшена и шуток настолько высока, что аудитории за сто минут фильма будет непросто хотя бы раз отдышаться.
Почему можно не смотреть
Ругать мультфильм за резкую смену интонации довольно глупо — особенно с учетом сборов, дающих понять, что авторы «Прыгунов» верно оценили свою аудиторию. Тем не менее, в новой работе Pixar сдвиг получился настолько резким, что отдельные зрители вспомнят, как ранее студия предваряла показ полных метров сюжетно не связанными с ними короткометражками.
Более того, наверняка найдутся поклонники Pixar, которым изобретательность и эмоциональная глубина «Головоломки» или пронзительная лаконичность первой половины «ВАЛЛ-И» окажутся ближе, чем любой, даже самый классный, экшен. Скорее всего, такая аудитория сочтет, что «Прыгунам», под завязку напичканным броскими деталями и зрелищными сценами, многого не хватает.