«Прыгуны» — новый хит от создателей «Головоломки». Почему его стоит посмотреть?

«Прыгуны» уже стали самым кассовым мультфильмом 2026 года, а критики называют историю про бобров, устраивающих лесную революцию, одним из лучших мультфильмов студии Pixar. О том, чем примечательна эта анимация, читайте в обзоре Кино Mail
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем мультфильм «Прыгуны»

Жительницу Бобротауна Мэйбл с самых ранних лет беспокоили права животных. В младших классах она, скажем так, старалась взять шефство над всеми хомячками и черепашками, попадавшими в поле ее зрения. Став подростком, героиня сцепилась с мэром, мечтающим построить дорогу, которая наконец «соединит Бобротаун с ним самим». Автостраду решили проложить через поляну, где бабушка Мэйбл когда-то учила внучку понимать природу. Местную фауну разогнали, и Мэйбл посчитала своим долгом ее вернуть.

Случайно став свидетельницей эксперимента по переносу человеческого сознания в робота-животное, девочка захватила чужое оборудование, переместила собственный разум в механического бобра и отправилась в лес устраивать революцию.

Зачем смотреть

Кадр из мультфильма «Прыгуны»
Кадр из мультфильма «Прыгуны»

Открывающие «Прыгунов» сцены вполне можно отнести в копилку лучших из когда-либо отснятых студией Pixar материалов. Зрителей знакомят со школьной жизнью маленькой Мэйбл; расстроенная реакцией учителей на попытку «спасти» школьных питомцев, девочка грустит на той самой поляне, но бабушка дает ей важный совет: оглянись, приглядись, прислушайся, и ты поймешь — «трудно беситься, когда чувствуешь, что ты часть чего-то большего». В этих сценах мало слов, зато много выразительной анимации и узнаваемых эмоций.

Как только Мэйбл становится подростком, «Прыгуны» превращаются в совсем другое кино — в яркий, бодрый, громкий и, разумеется, невероятно качественно прорисованный боевик. Здесь есть автомобильные погони, взрывы, обрушения крупных конструкций, смешной, но невероятно злобный антагонист и даже гигантская акула, которую пытаются использовать в качестве орудия убийства. Концентрация экшена и шуток настолько высока, что аудитории за сто минут фильма будет непросто хотя бы раз отдышаться.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Прыгуны»
Кадр из фильма «Прыгуны»

Ругать мультфильм за резкую смену интонации довольно глупо — особенно с учетом сборов, дающих понять, что авторы «Прыгунов» верно оценили свою аудиторию. Тем не менее, в новой работе Pixar сдвиг получился настолько резким, что отдельные зрители вспомнят, как ранее студия предваряла показ полных метров сюжетно не связанными с ними короткометражками.

Более того, наверняка найдутся поклонники Pixar, которым изобретательность и эмоциональная глубина «Головоломки» или пронзительная лаконичность первой половины «ВАЛЛ-И» окажутся ближе, чем любой, даже самый классный, экшен. Скорее всего, такая аудитория сочтет, что «Прыгунам», под завязку напичканным броскими деталями и зрелищными сценами, многого не хватает.