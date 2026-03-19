Актрису Приянку Чопру заподозрили в найме подставных фанатов

Актриса Приянка Чопра оказалась в центре скандала из-за подозрений в организации фейкового ажиотажа.
Издание Daily Mail сообщает, что в сети набрало популярность видео 2017 года, на котором актриса якобы раздает автографы подставным поклонникам. Ролик был снят в аэропорту Лос-Анджелеса.
На кадрах Чопра сначала останавливается по просьбе пары, дает им автограф и уходит. Однако уже через несколько секунд она снова пересекается с теми же людьми и повторно ставит автографы на тех же листовках. Многие зрители сочли эту ситуацию постановочной.
В социальной сети пользователи не стали сдерживать эмоции. «О боже. Это так неловко. Им, должно быть, хорошо заплатили. Их попытка обогнать Приянку просто уморительна», — написал один из них.
Другой прокомментировал: «Честно говоря, это лишь показывает, насколько отчаянно ей нужна известность». Третий отметил несоответствие времени: «Сейчас никто не просит автографы. Все хотят селфи. Это определенно пиар-ход».
Ранее Приянка Чопра снялась в облегающем мини-платье со шлейфом.