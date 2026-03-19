Роберт Паттинсон спровоцировал слухи о тайной женитьбе на Сьюки Уотерхаус

Во время интервью на премьере нового фильма «Вот это драма!» в Лос-Анджелесе 39-летнего Роберта Паттинсона и 29-летнюю Зендаю спросили, какой самый большой секрет они когда-либо хранили. Зендая в шутку ответила, что ей «ничего не приходит в голову» на фоне слухов о браке с Томом Холландом, после чего Паттинсон, который прошел по красной дорожке со своей возлюбленной Сьюки Уотерхаус, решил рассказать про свою тайну.
«Это тот же самый секрет, что и у тебя», — с улыбкой обратился Роберт к Зендае, которая тут же рассмеялась.
Слухи о тайной свадьбе Паттинсона и Уотерхаус появились еще в январе 2025 года, когда Шэрон Стоун назвала актера «мужем» Уотерхаус во время одного из светских мероприятий. Тогда Сьюки никак не отреагировала на комментарий Стоун о своем браке и не поправила ее.
