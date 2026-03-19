Сергей Бондарчук-мл. впервые рассказал о своей младшей сестре Варваре, которой в мае исполнится 27 лет. Девушка с рождения живет с диагнозом ДЦП.
Старший наследник Федора Бондарчука признался, что сестру привезли домой, когда ей было семь месяцев. Он вспомнил, что Варвара была очень маленькая. В первое время Бондарчук не понимал, почему его сестру называют особенной, ведь внешне она была похожа на обычного ребенка. Позже он стал замечать у Варвары расфокусированный взгляд.
«Я тогда был ребенком. Отчетливо помню, как ревел в подушку по ночам. Я очень ждал брата или сестру, но, когда приходит осознание того, что вы не поиграете вместе… Ну, конечно, поиграете, но это необычное взаимодействие с необычным человеком, с очень особенным человеком. Да, это глобальная травма для семьи…» — рассказал режиссер в шоу «Вместе».
Он не стал раскрывать подробности своих переживаний и говорить о том, как на его жизни отразилась болезнь родной сестры. Бондарчук подчеркнул, что не винит родителей или врачей, потому что «обстоятельства порой складываются так, что надо быстро принимать решение — либо-либо». По словам кинематографиста, ему трудно говорить об этой ситуации.
При этом он отметил, что у его сестры не самая тяжелая форма болезни. Бондарчук вспомнил, что встречал людей, у которых было еще больше трудностей. Он также признался, что вместе с отцом и матерью старается особое внимание уделять этой теме, а также помогать людям с похожими диагнозами и их родным.
«Раньше я видел странные взгляды. Ты понимаешь эту проблематику — тебе объяснили. А огромное количество людей не понимает, особенно дети. И они зачастую бывают злыми, к сожалению. Хотя и не виноваты в этом. Где-то прочитал, что в детстве я якобы сломал девочке руку из-за сестры. Руку не ломал, но предупредил», — рассказал Бондарчук-мл.
Сегодня он вместе с отцом развивает благотворительный фонд семьи Бондарчук. Они учредили его четыре года назад. Фонд помогает семьям особенных детей адаптироваться для жизни в обществе.
Напомним, Сергей и Варвара родились в браке Федора Бондарчука с моделью Светланой Бондарчук.
