Лондонские заведения массово отказываются от напитка, созданного Марго Робби

Лондонские бары и рестораны массово отказываются от джина, созданного голливудской звездой Марго Робби. Как сообщает Daily Mail, заведения не хотят иметь дело с ее брендом Papa Salt Coastal Gin, выпущенным в 2023 году, из-за необычного ингредиента — устричных раковин, используемых в процессе настаивания.
По словам менеджера одного из таких мест, главная причина — риск аллергических реакций.
«Сейчас у нас и так достаточно проблем, это трудное время для ресторанов, мы не хотим спрашивать людей, есть ли у них аллергия на моллюсков, когда они заказывают джин», — объяснил он.
В ответ на эту ситуацию представитель компании Марго Робби объявил о планах полностью изменить рецептуру напитка. Ожидается, что обновленная версия джина поступит в продажу к концу 2026 года.
