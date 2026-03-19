Звезда «Друзей» о последствиях популярной инъекции: «Появился узор на лбу»

Звезда сериала «Друзья» и актриса Лиза Кудроу в интервью изданию The Hollywood Reporter рассказала, что столкнулась с негативными последствиями ботокса и решила отказаться от процедуры.
«После ботокса у меня воспалились глаза. Думаю, из-за него у меня раздражение глаз и появился странный узор на лбу. Так что, наверное, я с ним закончила», — заявила знаменитость.
Актриса начала делать уколы красоты после того, как ей исполнилось 60 лет. Знаменитость призналась, что боится стареть и удивлена тому, что поклонники до сих пор ее узнают.
«Я боюсь, что однажды мне придется выглядеть как моя бабушка, но я рада играть роли пожилых людей», — сказала артистка.
Звезда, которую часто хвалят за естественность, также рассказала, что в 16 лет сделала ринопластику, «кардинально изменившую ее жизнь».
«Я сделала это летом перед поступлением в новую среднюю школу. Поэтому многие люди не знали, как ужасно я выглядела раньше. Это было очень, очень, очень хорошее решение», — поделилась звезда.