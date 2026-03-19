Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какое наследство получила тяжелобольная дочь Алексея Баталова

Дочь Баталова Мария получила в наследство после смерти матери 500 млн рублей
Алексей Баталов
Алексей БаталовИсточник: Legion-Media.ru

Дочь легендарного актера Алексея Баталова Надежда в программе «Пусть говорят» раскрыла детали наследства, оставшегося после смерти жены актера, Гитаны Леонтенко. По ее словам, младшая сестра Мария, которая с детства живет с ДЦП, стала единственной наследницей состояния, оцениваемого примерно в 500 миллионов рублей.

Надежда Баталова пояснила, почему такое решение было принято их отцом. Составляя завещание, Алексей Баталов прежде всего хотел гарантировать своей младшей дочери, чье здоровье требует особой заботы, финансовую стабильность на всю жизнь. Старшая дочь полностью поддержала этот выбор, отметив, что иного справедливого решения она просто не видела.

«Сумма крупная, может привлечь недоброжелателей. Поэтому в квартире поставим камеры, придумаем порядок обитания, ведения быта. Разумеется, я буду рядом с Машей, чтобы она не делала ошибок, буду присматривать. Я не чувствую какой‑либо опасности от тех людей, которые ее окружают», — заявила Надежда Баталова.

Несмотря на то что из‑за болезни Мария получала образование на дому, она сумела окончить ВГИК, выпустить собственную книгу и добиться профессионального признания. Ее сценарий к фильму «Дом на Английской набережной» был отмечен премией фестиваля «Московская кинопремьера».

Как утверждает Надежда, ее сестра — абсолютно дееспособный человек, который может самостоятельно о себе позаботиться, хотя и нуждается в поддержке близких.

Ранее 58-летняя дочь Алексея Баталова посвятила покойным родителям трогательное письмо.