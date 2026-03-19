С первыми гостями оживает то, что дремало веками. Самые нелепые поверья обретают плоть, а истории, которые рассказывали детям, чтобы те не выходили из дома после заката, вдруг становятся инструкцией по выживанию. Создатели сериала нашли, пожалуй, идеальную формулу для жанра хоррор-комедии: они не высмеивают страх, а уважительно рассматривают его через призму абсурда. Их герои — обычные люди, которые в критический момент действуют не как супермены из блокбастеров, а как любой нормальный человек: мечутся, паникуют, принимают идиотские решения и бегут со всех ног. Потому что настоящий ужас — это всегда про беззащитность, а не про подвиги.