Действие разворачивается на вымышленном острове в сорока километрах от побережья Новой Англии, где мэр Том Лофтис решает превратить забытый богом уголок в туристический рай. Местные жители уверены, что их дом проклят, а с появлением первых туристов древние легенды начинают оживать самым жутким образом. Сценаристка Кэти Дипполд, известная по работе над сериалом «Парки и зоны отдыха», обещает зрителям уникальное сочетание черного юмора и настоящего ужаса. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Бухта вдов».
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Бухта вдов»
Премьера первого сезона «Бухты вдов» состоится 29 апреля 2026 года. В этот день зрители увидят сразу три первых эпизода, после чего сериал будет выходить еженедельно. Всего в первом сезоне запланировано 10 серий, финал выйдет 17 июня 2026 года.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Бухта вдов»
Основные съемки проходили в 2025 году в Новой Англии. Создатели выбрали для натурных съемок живописные локации в штате Массачусетс: весной производство велось в Вустере, Эссексе и Глостере, а летом съемочная группа переместилась в Рокпорт.
Чтобы передать дух изоляции, создатели намеренно подчеркивают в сюжете отсутствие Wi-Fi и плохую мобильную связь на острове. Локации скрывают зловещие тайны под мирной поверхностью, что создает необходимый саспенс.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Бухта вдов»
Создатели собрали сильный актерский ансамбль, который способен удержать внимание зрителя и в комедийных, и в драматических сценах.
Мэттью Риз («Американцы», «Чудовище внутри меня») — исполнил главную роль мэра Тома Лофтиса. Обладатель премии «Эмми» за роль в сериале «Американцы», Риз известен умением сочетать внешнюю мягкость с внутренней силой, что идеально подходит для его персонажа — скептического и нерешительного мэра, который вынужден столкнуться с настоящим кошмаром.
Кейт О’Флинн — актриса, известная по проектам «Обычная ложь» и «Моя леди Джейн».
Стивен Рут — характерный актер, знакомый зрителям по фильмам «Четыре хороших дня» и «Немыслимое».
Также в касте задействованы Кингстон Руми Саутвик, Кевин Кэрролл, Дейл Дики и другие актеры.
О чем будет 1-й сезон сериала «Бухта вдов»
Где-то у побережья Новой Англии затерялся остров, о существовании которого знают только его обитатели да редкие рыбаки. Местные живут без интернета, привыкли полагаться только друг на друга и свято верят: их земля хранит древнее проклятие, доставшееся в наследство от предков. Здесь каждый второй может рассказать историю о том, что выходит из тумана по ночам, и никто не спешит проверять эти байки на прочность.
Мэр Том Лофтис — фигура в этих краях почти комическая. Горожане считают его мягкотелым интеллигентом, который боится лишний раз повысить голос, а уж тем более — принимать жесткие решения. Но Том отчаянно хочет доказать обратное. Его план: превратить проклятый остров в туристическую мекку. Деньги, новые лица, развитие — что может пойти не так? К изумлению скептиков, туристы действительно начинают приезжать. И вот тут-то и выясняется, что легенды — это не просто страшилки у костра.
С первыми гостями оживает то, что дремало веками. Самые нелепые поверья обретают плоть, а истории, которые рассказывали детям, чтобы те не выходили из дома после заката, вдруг становятся инструкцией по выживанию. Создатели сериала нашли, пожалуй, идеальную формулу для жанра хоррор-комедии: они не высмеивают страх, а уважительно рассматривают его через призму абсурда. Их герои — обычные люди, которые в критический момент действуют не как супермены из блокбастеров, а как любой нормальный человек: мечутся, паникуют, принимают идиотские решения и бегут со всех ног. Потому что настоящий ужас — это всегда про беззащитность, а не про подвиги.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Бухта вдов»
Еще до премьеры проект успел заинтриговать отраслевых журналистов — и дело не только в звездном составе, но и в том, как именно создатели подошли к материалу.
Кэти Дипполд написала для «Бухты вдов» оригинальный сценарий. В эпоху, когда стриминги предпочитают покупать права на уже раскрученные книжные бестселлеры, такой шаг выглядит почти вызовом. Дипполд, впрочем, всегда умела балансировать между жанрами: в ее новом проекте ужас и комедия существуют не как конкуренты, а как равноправные партнеры, где одно усиливает другое.
Режиссерское кресло поделили несколько постановщиков, но главный тут — Хиро Мурай. Он уже давно превратился в знак качества для любого проекта. Мурай не просто поставил пять серий, но и выступил продюсером через свою компанию Chum Films, так что его визуальный почерк будет чувствоваться на протяжении всего сезона.
Создатели не раз подчеркивали: они относятся к страху серьезно. Именно поэтому ужас в «Бухте вдов» подан через комедийную оптику. Это не попытка разжалобить зрителя или снять пародию — скорее способ показать, как обычные люди реагируют на необъяснимое. Они не становятся героями по щелчку пальцев. Они мечутся, ошибаются, трусят и совершают нелепые поступки — ровно как любой из нас, окажись он в городе, где древние легенды вдруг перестали быть легендами.