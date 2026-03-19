69-летняя Андрейченко повторила образ Мэри Поппинс спустя 40 лет после съемок фильма

69-летняя Наталья Андрейченко повторила образ Мэри Поппинс спустя 40 лет после съемок фильма «Мэри Поппинс, до свидания».
Актриса поделилась с поклонниками видео, где она гуляет по городу в образе Мэри Поппинс. Андрейченко была в элегантной шляпке серо-голубого оттенка, ярко-розовом пальто и длинном шарфе.
«С любовью, ваша Мэри…», — написала артистка под публикацией.
Пользователи сети поблагодарили артистку за порцию ностальгии. Подписчики отметили, что ей удалось в точности сохранить облик любимой героини из прошлого.