В январе 2026 года в российский прокат вышел один из самых ожидаемых хорроров начала года — «Возвращение в Сайлент Хилл» режиссера Кристофа Гана, вернувшегося во вселенную культового города спустя 20 лет после первой экранизации. В центре сюжета — история Джеймса Сандерленда, который получает загадочное письмо от своей покойной возлюбленной Мэри и отправляется в Сайлент Хилл, где реальность неотличима от кошмара, а монстры становятся отражением его подавленных чувств и чувства вины. Фильм напрямую опирается на Silent Hill 2 для PlayStation 2, которую критики по праву считают шедевром в индустрии видеоигр. В статье рассказываем, как снимали фильм «Возвращение в Сайлент Хилл».