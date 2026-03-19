«Извне» — американо-канадский фантастический сериал, балансирующий на грани хоррора и триллера, который стал хитом канала MGM+. Проект рассказывает о маленьком городке, затерянном где-то в лесах Северной Америки, куда попадают случайные путники и откуда невозможно выбраться. Днем жители пытаются наладить быт и найти выход, а с наступлением темноты на улицы выходят кровожадные монстры в человеческом обличье, готовые разорвать любого, кто не успел спрятаться. За три сезона создатели нанизывали одну загадку на другую, и теперь поклонники надеются наконец получить ответы. В статье рассказываем, когда выйдет сериал «Извне» и чего от него ждать.