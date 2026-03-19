«Извне» — американо-канадский фантастический сериал, балансирующий на грани хоррора и триллера, который стал хитом канала MGM+. Проект рассказывает о маленьком городке, затерянном где-то в лесах Северной Америки, куда попадают случайные путники и откуда невозможно выбраться. Днем жители пытаются наладить быт и найти выход, а с наступлением темноты на улицы выходят кровожадные монстры в человеческом обличье, готовые разорвать любого, кто не успел спрятаться. За три сезона создатели нанизывали одну загадку на другую, и теперь поклонники надеются наконец получить ответы. В статье рассказываем, когда выйдет сериал «Извне» и чего от него ждать.
Когда выйдет 4-й сезон сериала «Извне»
Премьера четвертого сезона «Извне» официально назначена на 19 апреля 2026 года. Всего запланировано 10 серий.
Где и как проходили съемки 4-го сезона сериала «Извне»
Съемки четвертого сезона стартовали в июне 2025 года и завершились в ноябре того же года. Производство заняло около пяти месяцев, после чего команда приступила к постпродакшну, который продлился до начала 2026 года.
Как и предыдущие сезоны, съемки четвертого проходили в канадской провинции Новая Шотландия. Здесь создатели с нуля возвели декорации мрачного городка, ставшего ловушкой для главных героев. Атмосферные леса и туманные пейзажи этой местности идеально подходят для создания нужной гнетущей атмосферы.
Кто снимается в 4-м сезоне сериала «Извне»
Практически весь основной актерский состав вернется в новых сериях. В центре сюжета по-прежнему останутся:
Хэролд Перрино — шериф Бойд Стивенс, негласный лидер городка;
Каталина Сандино Морено — Табита Мэттьюз;
Эйон Бэйли — Джим Мэттьюз;
Дэвид Алпей — Джейд;
Элизабет Сондерс — Донна, лидер колонистов;
Скотт МакКорд — Виктор;
Рики Хи — Кенни;
Хлоя Ван Лэндшут — Кристи;
Пега Хафури — Фатима;
Кортен Мур — Эллис;
Ханна Черами — Джули Мэттьюз;
Саймон Уэбстер — Итан Мэттьюз;
Эйвери Конрад — Сара.
Кроме того, к касту присоединилась новая актриса — Джулия Дойл, которая сыграет Софию. Ее персонаж описан как «избалованная и при этом ранимая дочь пастора». Появление Софии в городе может создать новые проблемы для жителей — лесные обитатели наверняка попытаются воспользоваться ее уязвимостью.
О чем будет 4-й сезон сериала «Извне»
Финал третьего сезона оставил зрителей в шоке. Табита и Джейд обнаружили, что являются реинкарнациями Миранды и Кристофера — жертв ритуальных убийств, совершенных столетия назад. Их «пробуждение» привело к немедленной расплате: загадочный Человек в желтом костюме казнил Джима Мэттьюза со словами «Знание имеет свою цену».
Четвертый сезон сосредоточится на трех ключевых линиях:
Оставшиеся в живых жители объединятся, чтобы найти способ покинуть город. В тизере, опубликованном в феврале 2026 года, показаны намеки на карту подземелий, ведущих к сердцу ловушки.
Зрители наконец узнают истинную природу Человека в желтом — одного из основателей древнего культа, практиковавшего жертвоприношения детей ради бессмертия.
Сериал исследует концепцию вечного возвращения — идею, что души пленников бесконечно перерождаются в новых телах, чтобы вновь пройти через страдания.
Интересные факты о 4-м сезоне сериала «Извне»
Создатели и участники проекта уже успели поделиться некоторыми деталями, которые будут интересны поклонникам.
Четвертый сезон станет финальным. Представители MGM+ подтвердили, что новый сезон завершит историю. В нем создатели обещают дать ответы на все главные загадки, накопившиеся за три года.
Над проектом работают создатели сериала «Остаться в живых» — Джефф Пинкнер (шоураннер) и Джек Бендер (режиссер). Это объясняет и любовь к запутанным сюжетам, и структуру повествования.
В тизере четвертого сезона звучит искаженная версия колыбельной Rock-a-bye Baby, проигрываемой на скрипке с нарушенной тональностью — это создает эффект когнитивного диссонанса, характерный для эстетики сериала.
Рики Хи в своих постах со съемок подписал фото: «Томатный суп вернулся». Это отсылка к закусочной, которой управляла мать Кенни — судя по всему, она снова откроется.