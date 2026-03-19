Усатый Калюжный и элегантный Бикович: первые кадры со съемок «Черного шелка»

Если в «Красном шелке» главной локацией был ретро-поезд, то в «Черном шелке» действие развернется в двух декорациях сразу: на японском корабле и гигантском дирижабле. Пространства корабля и дирижабля будут созданы в павильоне с использованием LED-экранов, чтобы актеры работали не перед хромакеем, а в реальной среде. В павильонных условиях будет возможность даже имитировать шторм.