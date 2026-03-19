Усатый Калюжный и элегантный Бикович: первые кадры со съемок «Черного шелка»

Смотрите первые фото со съемок продолжения блокбастера «Красный шелк» с Глебом Калюжным и Милошем Биковичем
Глеб Калюжный на съемках фильма «Черный шелк»
Появились первые кадры со съемок остросюжетного детективного экшена «Черный шелк» — продолжения международного блокбастера «Красный шелк». Создатели обещают, что новая история будет еще более интригующей, а действие развернется в Шанхае 1930-х. К своим ролям вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. К ним присоединится Максим Матвеев в роли разведчика Рихарда Зорге.

По сюжету, в Шанхай везут секретный груз под кодовым названием «Черный шелк». В город стекаются представители иностранных разведок и желающие быстро разбогатеть. В поисках загадочной вещицы герои оказываются на пассажирском лайнере, превратившемся в ловушку. Вокруг — тайные агенты, за бортом — океан, а на счету каждая секунда.

Глеб Калюжный на съемках фильма «Черный шелк»
«В сиквеле мой герой Николай Гарин будет раскрывать очередную загадку. Это новое дело особенно важно для него, потому что напрямую связано с личной историей и одновременно с трагедией всего мира и всего человечества», — поделился Милош Бикович.

Милош Бикович на съемках фильма «Черный шелк»
Если в «Красном шелке» главной локацией был ретро-поезд, то в «Черном шелке» действие развернется в двух декорациях сразу: на японском корабле и гигантском дирижабле. Пространства корабля и дирижабля будут созданы в павильоне с использованием LED-экранов, чтобы актеры работали не перед хромакеем, а в реальной среде. В павильонных условиях будет возможность даже имитировать шторм.

Милош Бикович на съемках фильма «Черный шелк»
В роли антагониста на экране появится сербский актер Александар Радойичич, сыравший Румату в сериале «Трудно быть богом». В фильме также снимаются Майя Гитер, Алексей Тахаров, Полина Куценко, Елена Подкаминская, Илья Антоненко, Сергей Анненков и японские актеры Хироюки Мори и Джунсуке Киносита. В режиссерское кресло вернулся постановщик «Красного шелка» Андрей Волгин.

Глеб Калюжный на съемках фильма «Черный шелк»
Майя Гитер на съемках фильма «Черный шелк»
Премьера фильма «Черный шелк» запланирована на 31 марта 2027 года.