Усатый Калюжный и элегантный Бикович: первые кадры со съемок «Черного шелка»

Появились первые кадры со съемок остросюжетного детективного экшена «Черный шелк» — продолжения международного блокбастера «Красный шелк». Создатели обещают, что новая история будет еще более интригующей, а действие развернется в Шанхае 1930-х. К своим ролям вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. К ним присоединится Максим Матвеев в роли разведчика Рихарда Зорге.
По сюжету, в Шанхай везут секретный груз под кодовым названием «Черный шелк». В город стекаются представители иностранных разведок и желающие быстро разбогатеть. В поисках загадочной вещицы герои оказываются на пассажирском лайнере, превратившемся в ловушку. Вокруг — тайные агенты, за бортом — океан, а на счету каждая секунда.
«В сиквеле мой герой Николай Гарин будет раскрывать очередную загадку. Это новое дело особенно важно для него, потому что напрямую связано с личной историей и одновременно с трагедией всего мира и всего человечества», — поделился Милош Бикович.
Если в «Красном шелке» главной локацией был ретро-поезд, то в «Черном шелке» действие развернется в двух декорациях сразу: на японском корабле и гигантском дирижабле. Пространства корабля и дирижабля будут созданы в павильоне с использованием LED-экранов, чтобы актеры работали не перед хромакеем, а в реальной среде. В павильонных условиях будет возможность даже имитировать шторм.
В роли антагониста на экране появится сербский актер Александар Радойичич, сыравший Румату в сериале «Трудно быть богом». В фильме также снимаются Майя Гитер, Алексей Тахаров, Полина Куценко, Елена Подкаминская, Илья Антоненко, Сергей Анненков и японские актеры Хироюки Мори и Джунсуке Киносита. В режиссерское кресло вернулся постановщик «Красного шелка» Андрей Волгин.
Премьера фильма «Черный шелк» запланирована на 31 марта 2027 года.