СМИ: дочери Николь Кидман разорвали отношения с отцом после развода родителей

Дети Кидман и Урбана встали на сторону матери после развода
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media.ru

Дочери Николь Кидман, Сандей и Фейт, практически прекратили общение со своим отцом, музыкантом Китом Урбаном, после его развода с актрисой. Об этом пишет Daily Mail.

По информации источника, близкого к семье, Кидман не влияла на это решение. Девочки дистанцировались от отца самостоятельно.

«Они сами приняли решение относительно своего отца. Кидман не такая. Кит не особо старался улучшить ситуацию в их глазах. Девочки всегда были очень близки со своей матерью. Они для нее все», — рассказал инсайдер изданию.

Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт Маргарет
Николь Кидман с дочерями Сандэй Роуз и Фейт МаргаретИсточник: Legion-Media.ru

Основной причиной охлаждения, как утверждает источник, стала обида на отца из-за распада брака, который длился 19 лет.

«К Киту есть некоторая неприязнь. Если они кого-то и обвиняют, то его, а не ее», — отметил собеседник таблоида.

При этом Кит Урбан, по данным источника, переживает из-за сложившейся ситуации и надеется на примирение. Он не винит в отчуждении детей свою бывшую супругу.