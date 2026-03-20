«Собаке нужна семья, а семье – собака». Бортич, Стычкин, Ткачук – интервью со звездами фильма «Космическая собака Лида»

«Космическая собака Лида» (в прокате — с 26 марта) — фантастическая комедия о приключениях мальчика Игоря в компании волшебного питомца. Взрослая версия Игорька предупреждает его о трагических событиях, которые могут произойти. Теперь подросток, собака и взрослый Игорь отправляются в путешествие, чтобы изменить ход событий.
К выходу фильма Кино Mail публикует добрый спецпроект, созданный с благотворительным фондом помощи бездомным животным «Ника». Режиссер Евгений Сангаджиев и актеры Саша Бортич, Евгений Ткачук, Евгений Стычкин и Данила Харенко приняли участие в трогательной фотосессии в компании обаятельных подопечных фонда. В интервью создатели картины признались: животные меняют нас так же, как главного героя фильма изменила волшебная собака Лида.
Что бы вы сказали людям, которые хотят взять животных из приюта?
Что у меня самого собака из приюта. Моя жена Ксюша как-то взяла на передержку пса на месяц — и вот он уже три года живет с нами. Приютские — супердобрые, невероятно благодарные, но не заискивающе благодарные, а вот по-настоящему, благородно благодарные собаки. И супертеплые. Если есть возможность — их, конечно, нужно забирать. Не потому что им в приютах ужасно плохо (хотя смотря в каких), а потому что приют — это все равно приют, а семья — это семья. Всем нужны направленные на них внимание и любовь.
Сейчас многие — и публичные в том числе люди принимают такое решение, забирая к себе этих вот прекрасных существ. Не для того, чтобы выделиться, а просто потому, что хотят помогать. Потому что в мире, где есть большие проблемы со справедливостью, доброта становится внутренней потребностью человека. И фонд «Ника», их волонтеры и подопечные, на самом деле каждый день производят для нас эту доброту в промышленных масштабах — нужно просто прийти и ее забрать. Нужно создавать тренд на милосердие.
Расскажите о своей собаке.
На самом деле, у нас две собаки. Русский тойтерьер, девочка, ей тринадцать лет и ее зовут Харти. И Ники (Николя), которого мы взяли из приюта — ему три года. Это прекрасный… Я не знаю, кто он (смеется). Ники — двортерьер, у него в родне явно есть какая-то овчарка, скорее всего, бельгийская. И он очень красивый — хотя и видно, что он «дворянин».
В каком фильме или жанре вы бы сняли вот эту собаку — Айну?
(смеется) Она очень драматичная. Мне кажется, она такая томная королевишна, поэтому ее жанр — это, конечно, драма. У нее такое лицо, с одной стороны, грустное, но видно, что, с другой стороны, она вообще-то знает, что такое радость, знает ей цену. А еще она очень взрослая. И да, вот что важно: не бойтесь брать взрослых собак! Это неправда, что их невозможно перевоспитать. Они вас сами воспитают — и все будет хорошо.
Подошла бы Айна на роль космической собаки?
Конечно!
Герой Евгения Ткачука в фильме произносит фразу: «Собаке нужен человек, а человеку – семья». Вы с этим согласны?
Да всем нужна семья. И собаке нужна семья. А семьям — собака.
Вы хотели бы себе такую собаку, как Лида, которая показывает будущее?
Нет, спасибо большое. Нашему герою это было необходимо, чтобы осознать свою ответственность за будущее. Я, как мне кажется, это понимаю.
Если можно было бы вернуться в прошлое, вы что-нибудь поменяли бы?
Нет. Ну, может быть, что-то незначительное. Не то, что касалось бы каких-то глобальных изменений. Наверное, хотелось кое-что сделать лучше, не совершить каких-то ошибок. Но в целом — мне странно сейчас жалеть о чем-то. Потому что ошибки — они же были и уроками, которые помогли дальше двигаться в жизни. Не было у меня такого события, травмы, из-за которого я бы «застрял» в прошлом. По крайней мере, мне сейчас так кажется.
Хотели бы себе такую собаку, как Лида, которая предсказывает будущее?
Насчет «предсказывает будущее» не уверена. Но у меня самой в итоге сейчас бордер-колли. И это очень умные собаки. Но никто почему-то не пишет о том, что они еще и очень хитрожопые. Потому что очень умные. Так что — имейте в виду.
Хотели бы знать, как будете выглядеть через 20-30 лет?
Ой, ну надеюсь, что нормально. Хотя бы выше среднего — было бы уже супер.
Что бы вы сказали себе маленькой?
Что все проходит. Нужно просто быть собой и никого не слушать — это в итоге база.
Опишите фильм «Космическая собака Лида» тремя словами.
Необычный, теплый и красивый.
Что бы вы сказали людям, которые решились взять животное из приюта?
Что я бесконечно уважаю людей, которые выбирают не породистую собаку, а собаку из приюта — это первое. И второе: я убеждена, что в приюте можно найти собаку в тысячу раз красивее и необычнее, чем среди породистых собак. Вот просто очень часто видишь собаку и спрашиваешь: «Вау, это что за пес?!» А тебе говорят: «Это дворняга из приюта».
Вы бы хотели сняться с этой собакой, которую держите на руках, в одном фильме?
Да. Но, думаю, у нас были бы непростые съемки. Это сладкий, серьезный и очень сильный, кстати, пес. Но, кажется, он достаточно своенравный — ему бы нужно было много тренироваться, чтобы сниматься в кино.
В фильме какого жанра он мог бы сыграть?
Так как его зовут Грей, то — в фильме «Пятьдесят оттенков серого» для собак.
А Грей подошел бы на роль космического пса?
Я думаю, да. Хотя он такой крупный, мощный, я не знаю — таких больших собак можно отправить в космос?
Хотели бы себе такую собаку, как Лида, которая предсказывает будущее?
Ну вообще, было бы здорово иметь такую собаку, которая говорит тебе, есть ли смысл сегодня идти на съемочную площадку, или там все пойдет кувырком, и я буду не нужен. Это было бы хорошо, удобно.
Если бы можно было вернуться в прошлое, вы бы что-нибудь там поменяли?
Да. Я бы, наверное, больше бы разговаривал со своим отцом.
Что бы вы сказали себе маленькому?
Давай, чувак, у тебя все получится!
Как вам работалось с собакой Шаней?
Шаня — это уникальная собака! Потрясный опыт. Я ее полюбил, она крутая.
Вы больше любите кошек или собак?
И тех, и других.
Усложним вопрос: собаки или лошади?
Да и лошади, и собаки. Как тут выбрать?
Расскажите о своих домашних животных.
О, это будет долго! У меня есть кот Рокки. Он потерял хозяйку и долго от этой потери отходил. Сначала мы его хотели поселить в нашем конно-драматическом театре «ВелесО», но его там наши коты и кошки стали буллить. Подрали так, что у него еще одна психологическая травма случилась, и пришлось его домой забрать. Сейчас он уже чувствует себя кум-королем, но выходить из дома отказывается категорически.
Еще у нас есть хамелеон Лулу — очень интересное существо. Периодически мы выносим ее из вольерчика и прогуливаемся. Два попугая у нас имеются — Голден и Чичи. Это те, кто с нами дома живет. Продолжаем список?
Да, пожалуйста.
В театре у нас живут две кошки и два кота: старожилка-бабушка Шива, ее дочка Василиса, внук Константиныч и залетевший не пойми откуда, но оставшийся в театре Бабайка, который всех пугает. Порядка тридцати голубей: по именам я их не назову, это сложно, но они — тоже часть нашей театральной семьи. Есть собака Завет, и частенько к нам приезжает ее подруга Чупа. Ну и, собственно, главные артисты театра — кони: Гротеск, Медовый, Валдай, Капучино, Боровик, Жемчуг, Шукридон и орловский рысак по кличке Сир. В паспорте он — Заботливый, но мы его переименовали в Сира, потому что он ни фига не заботливый.
Что бы вы сказали людям, которые решили взять собаку из приюта?
Лучше друга вам никогда не найти.
Что бы вы сказали людям, которые хотят взять животное из приюта?
Обязательно берите! Это лучшее, что может случиться в вашей жизни. И вы сможете спасти хотя бы одну душу.
Расскажите о своих собаках.
У меня две собаки — Харти, русский той-терьер, ей 13 лет. И Николя, который появился у нас 3 года назад. Я обожаю их, особенно когда Николя и Харти приходят обниматься. Николя вообще как человек.
Как вам сегодняшний партнер по съемкам?
Она королева, сразу видно!
Сложнее на съемках с людьми или животными?
Всегда сложнее с людьми.
Вы хотели бы такую собаку, которая предсказывает будущее?
Удержаться от такого аттракциона невозможно (улыбается). Точно бы попробовала — хотя бы на один день.
Что бы вы сказали себе маленькой?
В тебе большой свет. Не теряй его. Люди — это всего лишь опыт для тебя.
Хотите иметь такую собаку, как Лида, которая показывает будущее?
Нет. Мне кажется, нужно довериться будущему, а знать его почти никогда не нужно.
Если бы можно было вернуться в прошлое, что бы вы поменяли?
Если задуматься, то есть очень много вещей, которые хотелось бы поменять в прошлом. Как в собственном, так и в прошлом человечества, страны. Но при этом всегда же думаешь об «эффекте бабочки». Когда любое, самое маленькое изменение, может привести к катастрофе. Поэтому, наверное, нет, не хотел бы. Уж очень мне нравятся люди, с которыми я живу и дружу — я бы не хотел подвергать их даже малейшей опасности.
Хотели бы вы заранее знать, как будете выглядеть через 20-30 лет?
К несчастью, сейчас придумали довольно много приложений, которые могут показать, как мы будем выглядеть. И моя задача — это побольше заниматься спортом, бегать вместе с собаками, чтобы эти приложения обмануть и выглядеть в будущем лучше, чем они думают.
Что вы скажете себе маленькому?
Не бойся, это всего лишь жизнь.
Каково вам было сниматься с собакой-актрисой Шаней?
Мы уже работали с ней на другой картине. Но вообще, это тяжелая история — работать с животными в кино. Потому что они гораздо интереснее нас, людей. И потому что технологически это довольно трудная работа.
У вас есть домашние животные?
У меня сейчас живут две собаки. Одна — очень уже пожилая, пятнадцатилетняя Жучка, керри-блю-терьер, наш друг и член нашей семьи. Жучка в свое время воспитала огромного ротвейлера Макса. И он считал, что он — такой вот смешной керри-блю-терьер, ходил на задних лапах и ко всем лез целоваться. Что при его габаритах выглядело довольно опасно. Хотя он был добрейшим существом. К сожалению, он с нами расстался, покинул нас год назад. И мы взяли еще одного керри-блю-терьера, тоже девочку, которую зовут Белка.
А до этого у меня был «дворник» — замечательный пес Сорри. Точнее как, сначала у нас был риджбек — это такая рыжая собака, у которой на спине волосы растут в другую сторону. Она короткошерстная, и поэтому это не сильно бросается в глаза. И вот она согрешила с каким-то алабаем или кавказцем у нас на районе, и родила нам много-много восхитительных щенят. Мы всех раздали, а одного через месяц принесли назад и сказали: «Простите, мы не можем его прокормить». А он, действительно, вымахал размером с лошадь. И мы его поэтому назвали Сорри — типа, «Сорри, айм бэк».
Опишите фильм «Космическая собака Лида» тремя словами.
Смех, слезы, жизнь.
Кто тебе нравится больше: кошки или собаки?
До съемок мне больше нравились кошки. Но когда я поработал с Шаней, то любовь к собакам у меня сильно выросла. Мы с Шаней много репетировали — и это было очень круто!
Хотел бы себе такую Лиду, которая показывает будущее?
Вообще будущее видеть — это, мне кажется, очень страшно. И скучно, потому что ты знаешь, что будет дальше. Это как спойлер. Конечно, любопытно было б подсмотреть, как я там живу, в будущем. Но я не хотел бы знать все наперед.
А знать, как будешь выглядеть через 20 или 30 лет?
Это да, хотел бы. Я не хотел бы знать, что со мной происходит, а вот увидеть себя было бы здорово.
Что бы ты спросил у себя взрослого?
Я бы спросил: «Помогли тебе учебные знания и вообще средняя школа?». Потому что меня так бесят все эти дроби, что я постоянно думаю: а пригодятся они мне, когда я буду взрослым? Буду ли я решать эти примеры, когда вырасту? Число «пи» мне поможет чем-то?
Что бы ты сказал людям, которые решили взять животное из приюта?
«Спасибо». А если не можете взять, то не бойтесь просто помогать.
Айне, Кокосу, Агате и многим другим собакам и кошкам можно подарить дом и семью с помощью фонда «Ника».
Фонд «Ника» — одна из крупнейших организаций в России, занимающихся помощью бездомным животным. Под опекой фонда находится более 800 собак и кошек в двух приютах: в Зеленограде и центре «Мокрый нос» в Солнечногорском районе. Миссия фонда — внедрять гуманные практики, чтобы бездомных животных на улицах становилось меньше, а отношение общества к ним менялось. Все подопечные остаются на попечении фонда до полного восстановления и обретения семьи.