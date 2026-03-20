«Собаке нужна семья, а семье – собака». Бортич, Стычкин, Ткачук – интервью со звездами фильма «Космическая собака Лида»

А до этого у меня был «дворник» — замечательный пес Сорри. Точнее как, сначала у нас был риджбек — это такая рыжая собака, у которой на спине волосы растут в другую сторону. Она короткошерстная, и поэтому это не сильно бросается в глаза. И вот она согрешила с каким-то алабаем или кавказцем у нас на районе, и родила нам много-много восхитительных щенят. Мы всех раздали, а одного через месяц принесли назад и сказали: «Простите, мы не можем его прокормить». А он, действительно, вымахал размером с лошадь. И мы его поэтому назвали Сорри — типа, «Сорри, айм бэк».