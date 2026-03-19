68-летний Дольф Лундгрен раскрыл секрет своей идеальной физической формы

Актер рассказал Men Today, что ему помогает поддерживать себя в форме
Дольф Лундгрен
Дольф ЛундгренИсточник: Legion-Media.ru

Дольф Лундгрен в свои 68 лет демонстрирует прекрасную физическую форму. Секрет голливудского актера и режиссера — в дисциплинированном, но гибком подходе к тренировкам и питанию, пишет Men Today.

Лундгрен занимается пять дней в неделю, распределяя нагрузку по группам мышц. В его графике есть день на грудь и руки, на спину, на плечи и бицепсы, а ноги и пресс он прорабатывает дважды. При этом звезда боевиков не загоняет себя в жесткие рамки.

«Вечером у меня есть план на следующий день, но я корректирую его в зависимости от самочувствия. Если мне не хочется что-то делать, я не буду», — рассказал артист.

Дольф Лундгрен на премьере фильма «Аквамен», 2018 год
Дольф Лундгрен на премьере фильма «Аквамен», 2018 годИсточник: Legion-Media.ru

Помимо силовых занятий, он включает в расписание реабилитационные тренировки и кардио — один или два раза в неделю Лундгрен практикует пилатес.

По словам актера, эти упражнения отлично укрепляют мышцы кора, развивают баланс и гибкость. Не менее важен и рацион. Дольф Лундгрен придерживается пескетарианства и принципов здорового питания.

Его супруга, Эмма Крокдал, признается, что иногда они с мужем позволяют себе бокал красного вина за ужином в ресторане.

«Однако стараемся как можно чаще есть дома, потому что точно знаем, что попадает в наш организм. Я готовлю ему все блюда, чтобы убедиться, что он получает достаточно белка», — заявила Крокдал.

Ранее Дольф Лундгрен признался, что чувствует вину за нанесение травмы Сталлоне на съемках.