68-летний Дольф Лундгрен раскрыл секрет своей идеальной физической формы

Дольф Лундгрен в свои 68 лет демонстрирует прекрасную физическую форму. Секрет голливудского актера и режиссера — в дисциплинированном, но гибком подходе к тренировкам и питанию, пишет Men Today.
Лундгрен занимается пять дней в неделю, распределяя нагрузку по группам мышц. В его графике есть день на грудь и руки, на спину, на плечи и бицепсы, а ноги и пресс он прорабатывает дважды. При этом звезда боевиков не загоняет себя в жесткие рамки.
«Вечером у меня есть план на следующий день, но я корректирую его в зависимости от самочувствия. Если мне не хочется что-то делать, я не буду», — рассказал артист.
Помимо силовых занятий, он включает в расписание реабилитационные тренировки и кардио — один или два раза в неделю Лундгрен практикует пилатес.
По словам актера, эти упражнения отлично укрепляют мышцы кора, развивают баланс и гибкость. Не менее важен и рацион. Дольф Лундгрен придерживается пескетарианства и принципов здорового питания.
Его супруга, Эмма Крокдал, признается, что иногда они с мужем позволяют себе бокал красного вина за ужином в ресторане.
«Однако стараемся как можно чаще есть дома, потому что точно знаем, что попадает в наш организм. Я готовлю ему все блюда, чтобы убедиться, что он получает достаточно белка», — заявила Крокдал.
Ранее Дольф Лундгрен признался, что чувствует вину за нанесение травмы Сталлоне на съемках.