Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На фестивале российского кино в Минске был представлен фильм «Буратино»

Фильм вызвал огромный интерес у публики

На фестивале российского кино, который проходит в Минске, 18 марта был представлен российский фильм «Буратино», созданный при участии Национальной Медиа Группы (НМГ).

Фильм вызвал огромный интерес у публики. Перед показом сказки зрители смогли познакомиться поближе с одним из самых главных героев.

Киноинтерпретация сказки будет интересна не только детям, но и взрослым. В ней поднимаются темы одиночества и непохожести на других, рассказывается о проблемах, с которыми сталкивается человек на пути во взрослую жизнь. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Игорь Волошин отметил, что каждый может узнать себя в Буратино.

Кадр из фильма «Буратино»
Сегодня в кинотеатрах страны большая часть картин создана в России, отметил заместитель министра культуры России Андрей Малышев в речи перед показом фильма-сказки.

«Они отражают наши общие с Белоруссией национальные традиционные ценности. Это те фильмы, которые мы можем смело смотреть всей семьей Я очень хочу, чтобы вы скорее увидели фильм “Буратино”, — подчеркнул Малышев.

Высоко оценили сказку и в Белоруссии. Министр культуры Республики Беларусь Руслан Чернецкий отметил профессионализм команды, создавшей этот фильм.