На фестивале российского кино в Минске был представлен фильм «Буратино»

На фестивале российского кино, который проходит в Минске, 18 марта был представлен российский фильм «Буратино», созданный при участии Национальной Медиа Группы (НМГ).
Фильм вызвал огромный интерес у публики. Перед показом сказки зрители смогли познакомиться поближе с одним из самых главных героев.
Киноинтерпретация сказки будет интересна не только детям, но и взрослым. В ней поднимаются темы одиночества и непохожести на других, рассказывается о проблемах, с которыми сталкивается человек на пути во взрослую жизнь. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Игорь Волошин отметил, что каждый может узнать себя в Буратино.
Сегодня в кинотеатрах страны большая часть картин создана в России, отметил заместитель министра культуры России Андрей Малышев в речи перед показом фильма-сказки.
«Они отражают наши общие с Белоруссией национальные традиционные ценности. Это те фильмы, которые мы можем смело смотреть всей семьей Я очень хочу, чтобы вы скорее увидели фильм “Буратино”, — подчеркнул Малышев.
Высоко оценили сказку и в Белоруссии. Министр культуры Республики Беларусь Руслан Чернецкий отметил профессионализм команды, создавшей этот фильм.