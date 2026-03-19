Крис Пратт признался, что его младшие дети не видели фильмы с его участием

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт дал интервью программе Today, где рассказал о возвращении во франшизу «Супер Марио» и о том, как он снова исполняет роль Марио. На вопрос, считают ли его наследники «крутым» за участие в фильме, Крис ответил, что его младшие дети — 16-месячный Форд, 3-летний Элоиз и 5-летняя Лайла — от жены Кэтрин Шварценеггер Пратт, еще не смотрели ни одного фильма с участием папы.
«Кэтрин очень старомодна, когда дело касается экранов, технологий и всего такого. Так что пока мы ждем», — признался актер. Пратт, который также является отцом 13-летнего сына Джека от бывшей жены, Анны Фэррис, поделился, что с нетерпением ждет того момента в будущем, когда его дети поймут, что их папа-актер — действительно классный. «Они еще этого не осознали, но однажды это произойдет», — добавил Крис с улыбкой.
