Глава АВК: зарубежные фильмы выйдут в прокат в России после майских праздников

Алексей Воронков отметил, что в период майских каникул кинотеатры традиционно делают акцент на отечественных картинах
Кадр из фильма «Грязные деньги»

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Основные зарубежные кинорелизы выйдут в российский прокат после окончания майских праздников, тогда как с 1 по 10 мая кинотеатры сосредоточатся на показе отечественных фильмов. Об этом сообщил ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров РФ Алексей Воронков.

«Дистрибьюторы стараются поставить на период майских праздников свои знаковые картины о Великой Отечественной войне. В прошлом году, например, это был фильм “В списках не значился”, собравший более 600 млн в российском прокате. В этом году мы ждем сборов от компании “Атмосфера кино” с их проектом “Литвяк”, стартующим 30 апреля. Все остальное, в том числе и новый фильм Гая Ричи “Грязные деньги” от компании “Централ Партнершип”, ожидаем после окончания майских праздников», — сказал он.

Воронков отметил, что в период майских каникул кинотеатры традиционно делают акцент на отечественных картинах, особенно приуроченных к празднованию Дня победы.

«Ассоциация владельцев кинотеатров традиционно призывает кинотеатры максимально поддерживать российские картины как на новогодние праздники, так и в майские каникулы и особенно на 9 мая», — заключил он.