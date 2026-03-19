Пол Кинг снимет анимационный фильм о Лабубу

ШАНХАЙ, 19 марта. /ТАСС/. Британский режиссер Пол Кинг снимет анимационный фильм об игрушечном монстре Лабубу. Об этом говорится в заявлении китайской компании Pop Mart, владеющей авторскими правами на игрушку.
Фильм станет совместным проектом Pop Mart и Sony Pictures. Картина будет сочетать живую съемку и компьютерную графику.
Пол Кинг будет сотрудничать со сценаристом Стивеном Левинсоном. Исполнительным продюсером выступит гонконгский художник Лун Цзяшэн (Лунг Касинг).
Пол Кинг известен как режиссер комедийного сериала «Майти Буш», мультфильмов о медвежонке «Приключения Паддингтона» (2014, 2017) и фэнтезийной музыкальной комедии «Вонка» (2023).