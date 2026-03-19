Актрису Ирину Горбачеву внесли в базу «Миротворца»

Администраторы сайта обвиняют ее в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины»
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российскую актрису Ирину Горбачеву внесли в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Администраторы сайта вменяют ей в вину «российскую пропаганду» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Отмечается ее участие в съемках видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном».

Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.