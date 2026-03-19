Памятник Говорухину на «Мосфильме» откроют 29 марта 2027 года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Памятник народному артисту РФ Станиславу Говорухину откроют 29 марта 2027 года на киностудии «Мосфильм», сообщил ТАСС автор работы, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Благовестнов.
«На данный момент у меня уже есть готовая работа — 58 сантиметров в высоту. Именно этот образ был утвержден для памятника, открытие которого намечено на 29 марта следующего года в день рождения Станислава Сергеевича Говорухина», — поделился он.
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Говорухина. Главой оргкомитета был назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин, в его состав вошли члены правительства РФ, депутаты, представители СМИ, кинематографа и общественных объединений.
Режиссер изображен в полный рост, облокотившись на штатив. По словам Благовестнова, высота итоговой скульптуры будет составлять 2 м 60 см. «Когда мне сообщили, что скульптура будет установлена на “Мосфильме”, я понял, что такую работу нужно делать большой. Там очень много воздуха, и все это пространство требует высоты и мощи. Кроме того, я замыслил этот образ с отсылкой на Геркулеса Фарнезского, который стоит в похожей позе. Поэтому эта опора Говорухина на штатив — очень сложная и красивая. В ней присутствует величие и спокойствие. В то же время вот эта нога, немного вальяжная, представляет собой некую форму свободы, независимости и артистической игры», — добавил автор.
Как ранее отметил Володин, памятник стал собирательным образом режиссера, раскрывающим его глубину и характерность. «Когда смотришь на скульптуру, начинаешь вспоминать фильмы, в которых Говорухин сам играл роли, которые снимал», — подчеркнул председатель Госдумы.
Об артисте
«Мы были знакомы с Говорухиным лично, и я всю жизнь носил в своем сердце одну встречу с ним. Именно после нее я понял, что мы с ним схожи по многим вопросам. Работа над его образом спустя много лет будто залатала мои духовные раны. Я вышел на него, чтобы немножко отдохнуть, расправить плечи и поверить в себя, в свое искусство, в то, что я еще нужен людям. Вот так возникла эта идея», — подвел итог Благовестнов.
Станислав Говорухин — российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Депутат Госдумы (1993−2018), председатель комитета Госдумы по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.