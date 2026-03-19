Памятник Говорухину на «Мосфильме» откроют 29 марта 2027 года

Режиссер изображен в полный рост, облокотившись на штатив. По словам Благовестнова, высота итоговой скульптуры будет составлять 2 м 60 см. «Когда мне сообщили, что скульптура будет установлена на “Мосфильме”, я понял, что такую работу нужно делать большой. Там очень много воздуха, и все это пространство требует высоты и мощи. Кроме того, я замыслил этот образ с отсылкой на Геркулеса Фарнезского, который стоит в похожей позе. Поэтому эта опора Говорухина на штатив — очень сложная и красивая. В ней присутствует величие и спокойствие. В то же время вот эта нога, немного вальяжная, представляет собой некую форму свободы, независимости и артистической игры», — добавил автор.