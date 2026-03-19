Звезда «Солдатов» порассуждал о том, каким может быть продолжение сериала

У популярного сериала «Солдаты» может быть продолжение. Об этом в беседе с Кино Mail на кинофестивале «Дух огня» рассказал актер Антон Эльдаров. По его словам, уже есть продюсер, который занимается разработкой проекта, а также ведутся переговоры с правообладателями и сценаристами.
Вместе с Эльдаровым, который играл в «Солдатах» рядового Гунько, над продолжением работают его коллеги по сериалу Иван Моховиков (Соколов), Павел Галич (Лавров) и Амаду Мамадаков (Вакутагин).
«Мы с ребятами очень хотим снова работать в кадре, всячески сейчас эту идею продвигаем», — признался Антон.
Рассуждая о том, каким будет сиквел «Солдатов», Эльдаров отметил, что сейчас снимать сериал в том виде, в каком он существовал, невозможно. «Скорее всего это будет полный метр или короткий сериал о том, что стало с этими персонажами спустя 20 лет и какая история их опять соединила».
Сериал «Солдаты» выходил в телеэфире с 2004 по 2014 годы. За это время вышло 17 сезонов и четыре специальных праздничных выпуска.