Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Солдатов» порассуждал о том, каким может быть продолжение сериала

Актер Антон Эльдаров уверен, что существование проекта в прежнем виде невозможно
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров

У популярного сериала «Солдаты» может быть продолжение. Об этом в беседе с Кино Mail на кинофестивале «Дух огня» рассказал актер Антон Эльдаров. По его словам, уже есть продюсер, который занимается разработкой проекта, а также ведутся переговоры с правообладателями и сценаристами.

Вместе с Эльдаровым, который играл в «Солдатах» рядового Гунько, над продолжением работают его коллеги по сериалу Иван Моховиков (Соколов), Павел Галич (Лавров) и Амаду Мамадаков (Вакутагин).

«Мы с ребятами очень хотим снова работать в кадре, всячески сейчас эту идею продвигаем», — признался Антон.

Антон Эльдаров в сериале «Солдаты»
Рассуждая о том, каким будет сиквел «Солдатов», Эльдаров отметил, что сейчас снимать сериал в том виде, в каком он существовал, невозможно. «Скорее всего это будет полный метр или короткий сериал о том, что стало с этими персонажами спустя 20 лет и какая история их опять соединила».

Сериал «Солдаты» выходил в телеэфире с 2004 по 2014 годы. За это время вышло 17 сезонов и четыре специальных праздничных выпуска.