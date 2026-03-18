Баста рассказал, как актер Копейкин вживается в роль рэпера для байопика

Создатели байопика «Баста. Начало игры» раскрыли имя исполнителя главной роли. Им стал Слава Копейкин, внешне поразительно похожий на Василия Вакуленко в молодости. Презентация прошла 17 марта в студии «Газгольдер», где рэпер записал десятки хитов.
Василий Вакуленко (Баста) в беседе с Пятым каналом высоко оценил выбор: он назвал Копейкина энергетически и эмоционально великолепным актером, приятным человеком, который к тому же читает рэп. По словам музыканта, Копейкин справился с пробой «на раз-два», и для него честь, что артист сыграет эпизод из его жизни.
Баста с юмором отнесся к необычному методу подготовки актера. Он заметил, что куда бы ни повернулся, везде видит за спиной Славу, который внимательно наблюдает и сканирует каждое движение, назвав это профессиональным актерским «сталкингом».
Сам Копейкин признался, что задача амбициозна — сыграть живого современника. Он считает, что в юности Баста был простым пацаном, который мечтал, писал тексты в тетрадку и верил в себя. Актеру интересно коснуться жизни человека такой величины и показать зрителям что-то новое, чего они еще не знают.
Сюжет фильма развернется в Ростове начала 2000-х — колыбели русского хип-хопа. На фоне клубов, квартирников и уличных разборок молодой Вакуленко ищет свой голос, сталкивается с недоверием и конкурентами. Его честные тексты и харизма впервые «взрывают» публику. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает главный выбор — посвятить себя музыке.
Съемки стартуют в ближайшее время. Имя режиссера и детали сценария пока держат в секрете, но создатели обещают не просто музыкальную биографию, а историю поколения, искавшего себя в новой музыке и новом времени.