Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Баста рассказал, как актер Копейкин вживается в роль рэпера для байопика

Баста с юмором заявил, что Копейкин использует метод «актерского сталкинга» — постоянно наблюдает за ним, сканируя движения
Баста и Слава Копейкин
Баста и Слава Копейкин

Создатели байопика «Баста. Начало игры» раскрыли имя исполнителя главной роли. Им стал Слава Копейкин, внешне поразительно похожий на Василия Вакуленко в молодости. Презентация прошла 17 марта в студии «Газгольдер», где рэпер записал десятки хитов.

Василий Вакуленко (Баста) в беседе с Пятым каналом высоко оценил выбор: он назвал Копейкина энергетически и эмоционально великолепным актером, приятным человеком, который к тому же читает рэп. По словам музыканта, Копейкин справился с пробой «на раз-два», и для него честь, что артист сыграет эпизод из его жизни.

Баста с юмором отнесся к необычному методу подготовки актера. Он заметил, что куда бы ни повернулся, везде видит за спиной Славу, который внимательно наблюдает и сканирует каждое движение, назвав это профессиональным актерским «сталкингом».

Баста и Слава Копейкин / фото: соцсети
Баста и Слава Копейкин / фото: соцсети

Сам Копейкин признался, что задача амбициозна — сыграть живого современника. Он считает, что в юности Баста был простым пацаном, который мечтал, писал тексты в тетрадку и верил в себя. Актеру интересно коснуться жизни человека такой величины и показать зрителям что-то новое, чего они еще не знают.

Сюжет фильма развернется в Ростове начала 2000-х — колыбели русского хип-хопа. На фоне клубов, квартирников и уличных разборок молодой Вакуленко ищет свой голос, сталкивается с недоверием и конкурентами. Его честные тексты и харизма впервые «взрывают» публику. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает главный выбор — посвятить себя музыке.

Съемки стартуют в ближайшее время. Имя режиссера и детали сценария пока держат в секрете, но создатели обещают не просто музыкальную биографию, а историю поколения, искавшего себя в новой музыке и новом времени.