Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй высмеяла слухи о пластике. Видео на данную тему она опубликовала на своей странице в соцсети.
43-летняя телезвезда поделилась роликом с подготовки к церемонии вручения премии «Оскар». В нем она попросила парикмахера Орландо Пита показать зрителям секрет, из-за которого ее заподозрили в подтяжке лица. «Итак, барабанная дробь, Орло, покажи им наш секрет», — сказала актриса.
Оказалось, что Пит взял несколько небольших прядей с левой и правой стороны головы знаменитости, заплел их в мини-косички и аккуратно уложил их в объемную прическу.
«Теперь я выгляжу намного моложе», — отметила Хэтэуэй.
