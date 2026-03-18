Юлия Меньшова показала фото с домашним питомцем: «Одной масти»

Актриса Юлия Меньшова представила поклонникам нового члена семьи — щенка породы веймаранер. В своем блоге она опубликовала серию фотографий, сделанных в лифте, где позирует вместе с питомцем.
На снимках Меньшова запечатлена в элегантном светло-сером пальто. Артистка сразу отметила удивительное сходство своего образа с окрасом собаки.
«Если вы еще сомневаетесь в том, что собаки и их хозяева — одной масти, то вот вам доказательство», — подписала она кадры.
Породистый щенок с серебристо-коричневой шерстью и яркими голубыми глазами стал для Юлии исполнением давней мечты. Она не раз признавалась, что хочет завести собаку. Теперь в своем блоге актриса постоянно делится новыми фото с подрастающим питомцем.
Появление щенка стало для Меньшовой особенно важным после тяжелой утраты. Незадолго до Нового года она потеряла мать, актрису Веру Алентову. Ранее Юлия рассказала, что 83-летняя артистка успела приготовить для родных праздничные подарки.