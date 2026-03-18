Стивен Спилберг признался, что в жизни для него важнее режиссуры

Стивен Спилберг признался, что режиссура не является для него приоритетом номер один. Во время панельной дискуссии на конференции в рамках фестиваля SXSW 2026 в Остине 79-летний обладатель премии «Оскар» рассказал о своей жизни вне съемочной площадки, объяснив, что прежде всего он муж и отец.
«Кейт Кэпшоу [жена режиссера] создала для меня такую жизнь, и мы привели в этот мир семерых детей, двое из которых были усыновлены. Теперь у нас шесть внуков, — отметил Стивен. — И это действительно самое главное». Спилберг продолжил откровения: «На самом деле, за последние 20 лет режиссура отошла на второй план по сравнению с воспитанием детей и удовлетворением их потребностей. Эта парадигма действительно изменилась, и изменилась очень быстро. И вот это действительно моя настоящая жизнь».
Ранее Стивен Спилберг заявил, что никогда не использовал ИИ для создания фильмов.