Стивен Спилберг признался, что в жизни для него важнее режиссуры

Режиссер объяснил, что прежде всего он муж и отец
Стивен Спилберг
Стивен СпилбергИсточник: Legion-Media.ru

Стивен Спилберг признался, что режиссура не является для него приоритетом номер один. Во время панельной дискуссии на конференции в рамках фестиваля SXSW 2026 в Остине 79-летний обладатель премии «Оскар» рассказал о своей жизни вне съемочной площадки, объяснив, что прежде всего он муж и отец.

«Кейт Кэпшоу [жена режиссера] создала для меня такую ​​жизнь, и мы привели в этот мир семерых детей, двое из которых были усыновлены. Теперь у нас шесть внуков, — отметил Стивен. — И это действительно самое главное». Спилберг продолжил откровения: «На самом деле, за последние 20 лет режиссура отошла на второй план по сравнению с воспитанием детей и удовлетворением их потребностей. Эта парадигма действительно изменилась, и изменилась очень быстро. И вот это действительно моя настоящая жизнь».

Кейт Кэпшоу и Стивен Спилберг
Кейт Кэпшоу и Стивен СпилбергИсточник: Legion-Media.ru

Ранее Стивен Спилберг заявил, что никогда не использовал ИИ для создания фильмов.