После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» имя Славы Копейкина оказалось в центре внимания. Его герой вызвал споры, а сам актер — интерес у зрителей и режиссеров. Сегодня он — один из самых обсуждаемых молодых артистов, за карьерой которого внимательно следят. Путь к популярности оказался не мгновенным. За кадром — годы учебы, попыток поступления и работы в театре, которые сформировали его как актера. Рассказываем, кто такой Слава Копейкин, как он пришел в профессию и почему о нем заговорили все.
Детство и характер
Вячеслав Копейкин родился 15 июня 1998 года в Москве. Его детство прошло в непростой финансовой ситуации: после закрытия бизнеса отца семье пришлось пережить кризис. Несмотря на это, родители поддерживали сына в его стремлениях и не препятствовали творческому выбору.
Учеба в школе давалась непросто — в шестом классе он даже остался на второй год. Однако это не подорвало его уверенность в себе. Уже тогда Копейкин чувствовал, что хочет связать жизнь с чем-то большим и неординарным.
Путь в профессию и ГИТИС
Поступление в театральный вуз стало для него настоящим испытанием. В ГИТИС он попал только с третьей попытки, оказавшись в мастерской Олега Меньшикова. До этого Копейкин два года учился в Институте современного искусства.
Студенческие годы стали периодом интенсивного роста. Он играл в учебных спектаклях и постепенно начал выходить на профессиональную сцену. Уже тогда его приглашали в театр имени Ермоловой, где он получал первый серьезный сценический опыт. После окончания ГИТИСа в 2022 году Копейкин вошел в труппу Российского академического молодежного театра. Там он был задействован в ряде постановок, включая «Нюрнберг», «Приключения Тома Сойера» и «Черная курица».
Параллельно актер активно развивал кинокарьеру. С ростом количества предложений он принял решение уйти из театра в 2024 году. Такой шаг объяснялся высокой занятостью в съемках и новыми возможностями в кино.
Первые проекты на экране
Дебют Копейкина на экране состоялся еще в студенческие годы. В 2019 году он появился в эпизоде сериала «Трудные подростки». Хотя роль была небольшой, она стала отправной точкой.
Прорыв: «Слово пацана»
Настоящая популярность пришла к актеру после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект, снятый Жорой Крыжовниковым, стал одним из самых обсуждаемых сериалов последних лет. Копейкин сыграл героя по прозвищу Турбо — одного из участников уличной банды.
Персонаж оказался неоднозначным и вызвал сильную реакцию зрителей. Сам актер признавался, что переживал из-за восприятия героя. Однако именно эта роль сделала его узнаваемым и вывела на новый уровень популярности.
Новые роли и расширение амплуа
После успеха сериала актер стал получать более крупные предложения. В криминальной комедии «На автомате» он сыграл одного из братьев, попавших в авантюрную историю. Режиссер Борис Акопов изначально видел его в другой роли, но в итоге выбрал именно на главную.
В сериале «Дети перемен» Копейкин продолжил исследовать атмосферу 90-х. Его герой — молодой человек, совмещающий жизнь в уличной среде с неожиданным увлечением оперным пением. Для роли актер специально брал уроки вокала, что позволило ему добавить образу глубины.
Где Слава Копейкин сейчас
Карьера актера продолжает развиваться. В 2026 году вышло продолжение сериала «Дети перемен», где его персонаж стал более жестким и конфликтным. Сам Копейкин отмечал, что вдохновлялся образами, созданными Гэри Олдманом.
Среди ближайших проектов — военная драма «Красавица» с участием Юлии Пересильд и Виктора Сухорукова. Также актеру доверили сыграть рэпера Басту в биографическом фильме. Судя по темпу его карьеры, Копейкин только начинает закрепляться в статусе одной из главных молодых звезд российского кино.