Прославился в «Слове пацана» и сыграет Басту: что известно о Славе Копейкине

Имя Славы Копейкина стремительно набирает популярность, а новые проекты только усиливают интерес к молодому актеру. Впереди — роль Басты и новый этап в карьере
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Слава Копейкин
Слава Копейкин

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» имя Славы Копейкина оказалось в центре внимания. Его герой вызвал споры, а сам актер — интерес у зрителей и режиссеров. Сегодня он — один из самых обсуждаемых молодых артистов, за карьерой которого внимательно следят. Путь к популярности оказался не мгновенным. За кадром — годы учебы, попыток поступления и работы в театре, которые сформировали его как актера. Рассказываем, кто такой Слава Копейкин, как он пришел в профессию и почему о нем заговорили все.

Детство и характер

Слава Копейкин
Слава Копейкин

Вячеслав Копейкин родился 15 июня 1998 года в Москве. Его детство прошло в непростой финансовой ситуации: после закрытия бизнеса отца семье пришлось пережить кризис. Несмотря на это, родители поддерживали сына в его стремлениях и не препятствовали творческому выбору.

Учеба в школе давалась непросто — в шестом классе он даже остался на второй год. Однако это не подорвало его уверенность в себе. Уже тогда Копейкин чувствовал, что хочет связать жизнь с чем-то большим и неординарным.

Путь в профессию и ГИТИС

Слава Копейкин
Слава Копейкин

Поступление в театральный вуз стало для него настоящим испытанием. В ГИТИС он попал только с третьей попытки, оказавшись в мастерской Олега Меньшикова. До этого Копейкин два года учился в Институте современного искусства.

Студенческие годы стали периодом интенсивного роста. Он играл в учебных спектаклях и постепенно начал выходить на профессиональную сцену. Уже тогда его приглашали в театр имени Ермоловой, где он получал первый серьезный сценический опыт. После окончания ГИТИСа в 2022 году Копейкин вошел в труппу Российского академического молодежного театра. Там он был задействован в ряде постановок, включая «Нюрнберг», «Приключения Тома Сойера» и «Черная курица». 

Параллельно актер активно развивал кинокарьеру. С ростом количества предложений он принял решение уйти из театра в 2024 году. Такой шаг объяснялся высокой занятостью в съемках и новыми возможностями в кино.

Первые проекты на экране

Дебют Копейкина на экране состоялся еще в студенческие годы. В 2019 году он появился в эпизоде сериала «Трудные подростки». Хотя роль была небольшой, она стала отправной точкой.

Затем последовали проекты «Стрим» и «Васнецова». Постепенно актер переходил от эпизодов к более заметным ролям. Его экранное присутствие становилось больше, а персонажи — сложнее.

Прорыв: «Слово пацана»

Слава Копейкин в сериале Слово пацана. Кровь на асфальте
Слава Копейкин в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Настоящая популярность пришла к актеру после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект, снятый Жорой Крыжовниковым, стал одним из самых обсуждаемых сериалов последних лет. Копейкин сыграл героя по прозвищу Турбо — одного из участников уличной банды.

Персонаж оказался неоднозначным и вызвал сильную реакцию зрителей. Сам актер признавался, что переживал из-за восприятия героя. Однако именно эта роль сделала его узнаваемым и вывела на новый уровень популярности.

Новые роли и расширение амплуа

Слава Копейкин в сериале Дети перемен
Слава Копейкин в сериале «Дети перемен»

После успеха сериала актер стал получать более крупные предложения. В криминальной комедии «На автомате» он сыграл одного из братьев, попавших в авантюрную историю. Режиссер Борис Акопов изначально видел его в другой роли, но в итоге выбрал именно на главную.

В сериале «Дети перемен» Копейкин продолжил исследовать атмосферу 90-х. Его герой — молодой человек, совмещающий жизнь в уличной среде с неожиданным увлечением оперным пением. Для роли актер специально брал уроки вокала, что позволило ему добавить образу глубины.

Где Слава Копейкин сейчас

Слава Копейкин сыграет молодого Басту
Слава Копейкин сыграет молодого Басту

Карьера актера продолжает развиваться. В 2026 году вышло продолжение сериала «Дети перемен», где его персонаж стал более жестким и конфликтным. Сам Копейкин отмечал, что вдохновлялся образами, созданными Гэри Олдманом.

Среди ближайших проектов — военная драма «Красавица» с участием Юлии Пересильд и Виктора Сухорукова. Также актеру доверили сыграть рэпера Басту в биографическом фильме. Судя по темпу его карьеры, Копейкин только начинает закрепляться в статусе одной из главных молодых звезд российского кино.