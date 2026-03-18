Глава «Москино»: Москва вызывает интерес кинематографистов мира как локация для съемок

ГОНКОНГ, 18 марта. /ТАСС/. Москва вызывает большой интерес кинопроизводителей из Китая и со всего мира как локация для съемок, которая обладает всей необходимой инфраструктурой. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов в кулуарах одного из крупнейших кинорынков Азии FILMART, который проходит в Гонконге.
«Мы впервые в Гонконге, где представляем наш стенд. На этом кинофоруме мы презентуем возможности Москвы для съемки кино. Хотим, чтобы к нам приезжали снимать больше фильмов кинопроизводители из Китая и со всего мира, чтобы они выбирали Москву, нашу инфраструктуру как локацию для съемок», — рассказал Прокопов.
Он отметил, что Москва, прежде всего «Кинопарк Москино», который построен в Краснопахорском районе Троицкого административного округа города Москвы, обладает всей необходимой высокотехнологичной и качественной инфраструктурой. «Мы создали большую площадку, которая в семь раз больше Голливуда, уже примерно 356 га занято декорациями для натурных съемок. По уровню они полностью соответствуют международному уровню», — добавил собеседник агентства.
Прокопов указал, что кинематографисты разных стран уже заинтересовались возможностью сотрудничества с Москвой. «Мы уже общались с большим количеством производителей кино, и не только китайских. Они активно проявляют интерес к Москве, как локации для съемок. Например, некоторым кинематографистам нужно в течение, скажем, 40 дней снимать зимние сцены, снег, которого практически нет в Южном Китае, но он есть у нас», — указал глава «Москино».
Гонконгский боевик с кунг-фу может быть снят в Москве
Он добавил, что компания также презентует в Гонконге программу рибейта — возврата части средств за съемки кино на московских площадках. «Это общепринятая мировая практика. Мы ее запустили в прошлом году, и это то, что всем интересно, поскольку Москва предлагает один из самых высоких уровней рибейта в мире — до 45%», — рассказал Прокопов.
Глава «Москино» также указал, что компания активно развивает виртуальное производство кино — это съемка на фоне LED-экранов, технология, которая вытесняет традиционный хромакей. «В настоящее время на базе “Москино” создан один из самых больших сетапов с использованием таких экранов. И там уже снимается большое количество проектов, которые по уровню производства и по качеству соответствуют всем мировым стандартам. Но важно и то, что по сравнению с зарубежными компаниями, мы предлагаем такую услугу дешевле в четыре-пять раз, поэтому мы конкурентоспособны и по качеству, и по экономике», — подчеркнул собеседник агентства.
Отвечая на вопрос ТАСС, можно ли представить, что боевик в гонконгском стиле с элементами кунг-фу будет снят в Москве, Прокопов ответил: «Да! Мы возможно увидим это уже в следующем году.» Но он не сообщил подробностей.
Как отметил посетивший экспозицию генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов, кинематограф неизменно остается «одним из важнейших направлений международного культурного сотрудничества, открывая новые горизонты для диалога культур и развития творческих связей». «В рамках выставки особенно заметен растущий интерес мирового сообщества к России и ее достижениям в киноиндустрии. Убежден, что у нас с Гонконгом — широкие возможности для реализации совместных проектов в сфере кино и анимации», — сказал генконсул РФ.
30-я международная выставка кино и телевидения FILMART проходит в Гонконге с 17 по 20 марта. В этом году в мероприятии участвуют порядка 790 экспонентов из 38 стран и регионов, открыто более 30 региональных павильонов.