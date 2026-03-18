Актер Борис Хвошнянский высказался о феноменальном сходстве с Робертом Дауни-мл.

Актер не исключает, что в скором времени это сходство уйдет
Борис Хвошнянский

Актер Борис Хвошнянский, известный по ролям в таких сериалах, как «Склиф», «Жизнь по вызову 3», «Преступление и наказание» и «Карамора», высказался о своей феноменальной схожести с голливудской звездой Робертом Дауни-младшим. В разговоре с Lady Mail артист признался, что сейчас он спокойно относится к постоянным сравнениям с зарубежным коллегой, ведь это сходство никак не мешает ему в карьере.

«До такого, чтобы мне сказали: "Мы вас не утверждаем на роль, потому что вы на Роберта Дауни-младшего похожи, и зритель будет вас ассоциировать с Железным человеком", я пока не дожил. Поэтому мне от этого сходства ни жарко, ни холодно. Есть оно и есть», — высказался Хвошнянский.

Он также не исключает, что в скором времени это сходство уйдет — точно так же внезапно, как однажды оно и появилось.

«Возможно, со временем оно и исчезнет, и стану похож на… Дензела Вашингтона», — пошутил он.