Актер Борис Хвошнянский высказался о феноменальном сходстве с Робертом Дауни-мл.

Актер Борис Хвошнянский, известный по ролям в таких сериалах, как «Склиф», «Жизнь по вызову 3», «Преступление и наказание» и «Карамора», высказался о своей феноменальной схожести с голливудской звездой Робертом Дауни-младшим. В разговоре с Lady Mail артист признался, что сейчас он спокойно относится к постоянным сравнениям с зарубежным коллегой, ведь это сходство никак не мешает ему в карьере.
«До такого, чтобы мне сказали: "Мы вас не утверждаем на роль, потому что вы на Роберта Дауни-младшего похожи, и зритель будет вас ассоциировать с Железным человеком", я пока не дожил. Поэтому мне от этого сходства ни жарко, ни холодно. Есть оно и есть», — высказался Хвошнянский.
Он также не исключает, что в скором времени это сходство уйдет — точно так же внезапно, как однажды оно и появилось.
«Возможно, со временем оно и исчезнет, и стану похож на… Дензела Вашингтона», — пошутил он.