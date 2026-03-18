Голливудская актриса Джессика Честейн сняла тренд под русскоязычную песню

Актриса записала видео под трек Go казахского рэпера Hatikoali
Джессика ЧестейнИсточник: Legion-Media.ru

Джессика Честейн записала ироничное модное видео с переходом образов. Сначала актриса показала кадры с красных дорожек и светских мероприятий, где она появляется в дорогих нарядах и безупречном макияже.

Джессика Честейн, фото: соцсети

Затем в ролике появляется контрастный фрагмент: Честейн сидит перед выходом в свет в махровом халате, без макияжа и с растрепанными волосами. Под видео она написала: «“Она актриса. Я бы узнал ее где угодно”. — Нет, ты бы не смог».

Джессика Честейн без макияжа, фото: соцсети

Для клипа Джессика выбрала трек Go казахстанского рэпера Hatikoali и отдельно поблагодарила свою команду стилистов за то, что они помогают ей выглядеть красиво.

Видео быстро привлекло внимание русскоязычной аудитории: пользователи удивлялись выбору музыки и радовались тому, что голливудская звезда использует трек на русском языке.

В комментариях писали: «Ну Джессика, ну наша», «Трек до Голливуда дошел», «Нормальный трек поставили, значит», «Я думала, у меня звук от другого видео сюда наложился. Вот это шок! Честейн, я все твои фильмы смотрела», «Джессика, ну вы жжете», «Я думала, ИИ», «Я попал в параллельную Вселенную?», «Вот это сейчас неожиданно было», «Вы призвали казахов и русских».

Также комментарий оставил и автор хита. «Джессика, спасибо, что использовали мой трек Go. Это многое значит для начинающего музыканта», — написал Hatikoali.

Джессика Честейн — известная голливудская актриса, знакомая зрителям по таким проектам, как «Цель номер один», «Джордж и Тэмми», «Глаза Тэмми Фэй», «Прислуга», «Интерстеллар», «Марсианин» и другим.