Роберт Паттинсон раскрыл первые подробности сиквела «Бэтмена»

Роберт Паттинсон, который вновь исполнит главную роль в фильме «Бэтмен 2», поделился своими мыслями о сценарии Мэтта Ривза. Находясь в промо-туре своей новой картины — комедийной мелодрамы «Вот это драма!», актер признался, что уже мысленно настраивается на возвращение в Готэм.
По его мнению, сиквел предложит зрителям абсолютно новый и уникальный взгляд на проект, уходя от привычных шаблонов первой части.
«Сценарий потрясающий. Думаю, это будет по-настоящему особенный фильм, совсем не похожий на предыдущие. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. Фильм ждут большие перемены», — сказал он.
К его словам присоединился и Колин Фаррелл.
«Я действительно считаю, что это шедевр. В каком-то смысле это шедевр современного жанра. Он просто великолепен, и Роберту предстоит провести зрителей по этому прекрасному пути», — заявил Фаррелл.
Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон ведет переговоры о роли в новом «Бэтмене».