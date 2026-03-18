Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роберт Паттинсон раскрыл первые подробности сиквела «Бэтмена»

По его мнению, сиквел предложит зрителям абсолютно новый и уникальный взгляд на проект
Роберт Паттинсон
Роберт ПаттинсонИсточник: Legion-Media.ru

Роберт Паттинсон, который вновь исполнит главную роль в фильме «Бэтмен 2», поделился своими мыслями о сценарии Мэтта Ривза. Находясь в промо-туре своей новой картины — комедийной мелодрамы «Вот это драма!», актер признался, что уже мысленно настраивается на возвращение в Готэм.

По его мнению, сиквел предложит зрителям абсолютно новый и уникальный взгляд на проект, уходя от привычных шаблонов первой части.

«Сценарий потрясающий. Думаю, это будет по-настоящему особенный фильм, совсем не похожий на предыдущие. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет. Фильм ждут большие перемены», — сказал он.

Кадр из фильма «Бэтмен»
Кадр из фильма «Бэтмен»

К его словам присоединился и Колин Фаррелл.

«Я действительно считаю, что это шедевр. В каком-то смысле это шедевр современного жанра. Он просто великолепен, и Роберту предстоит провести зрителей по этому прекрасному пути», — заявил Фаррелл.

Ранее стало известно, что Скарлетт Йоханссон ведет переговоры о роли в новом «Бэтмене».