Историческая победа пришла к Майклу Б. Джордану за виртуозное перевоплощение в братьев-близнецов Смоука и Стэка в вампирском триллере Райана Куглера «Грешники». Многие давно отмечали глубину и мощь его игры. Однако мало кто ожидал, что именно в этом году он обойдет фаворитов сезона — Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»). Мы собрали семь ключевых ролей актера-сенсации.
«Прослушка»
Культовый сериал HBO «Прослушка» по глубине и уровню влияния на ТВ принято ставить в один ряд с «Сопрано» (кстати, именно в нем Майкл дебютировал на экране, но только в совсем крошечном эпизоде). В первом сезоне Джордан сыграл Уоллеса — подростка из неблагополучного района Балтимора, втянутого в торговлю запрещенными веществами. Несмотря на обостренное желание быть крутым, его герой в первую очередь растерянный мальчишка, который не может найти выход.
Сам актер вырос в Ньюарке — месте с похожей атмосферой и теми же проблемами, что и в сериале. Он хорошо знает этот мир и органично передал всю тяжесть его среды. В итоге персонаж, который получил не так много времени, добился огромной любви зрителей. Сцены с его участием уж точно никого не оставят равнодушным.
«Огни ночной пятницы»
Как многие звезды, герой нашего материала сначала преимущественно снимался на телевидении. В «Огнях ночной пятницы» о провинциальном техасском городке, живущем футболом, Джордан появился в четвертом и пятом сезонах. Его герой — Винс Ховард, талантливый квотербек с непростой судьбой. Для него спорт — единственный шанс вырваться из неблагополучного окружения. Но родной город, друзья, близкие снова и снова пытаются затянуть его обратно в трясину. Еще одна работа о влиянии внешних факторов на судьбу человека.
Чтобы образ был максимально убедительным, актер прошел интенсивный курс подготовки. До съемок он не играл в футбол на серьезном уровне, так что пришлось спешно обучаться буквально всему. В этом шоу Джордан предстает уже повзрослевшим, а мотив внутренней борьбы его персонажей становится только мощнее.
«Станция "Фрутвейл"»
Именно со «Станции “Фрутвейл”» началось долгое и плодотворное сотрудничество Джордана с режиссером Райаном Куглером — тем самым, с которым они впоследствии снимут «Грешников». Дебютный полный метр Куглера рассказывает о последнем дне жизни Оскара Гранта — молодого темнокожего мужчины из Окленда, погибшего от рук полицейских в новогоднюю ночь 2009 года. Это реальная история, и чтобы прочувствовать всю трагедию, Майкл много времени провел с семьей Гранта.
Картина вызвала широкий резонанс и заслужила высшее признание на Сандэнсе. Джордан сыграл столь проникновенно, что в глазах индустрии и зрителей моментально перешел в другую лигу. Было понятно, что теперь его ждет участие в больших проектах.
«Крид: Наследие Рокки»
Роль Адониса Крида — да-да, сына того самого легендарного Аполло (Карл Уэзерс) из вселенной «Крида». Когда есть такой оригинал, непросто привнести что-то новое, да так чтоб не задеть чувства фанатов. Джордан сделал своего персонажа дерзким, но при этом уязвимым. Для роли он тренировался около года, набрал 11 кг мышечной массы и постоянно проводил реальные спарринги.
Критики тепло приняли картину, особенно отметив дуэт Джордана со Слаем. Тот, кстати, сначала наотрез отказался от участия в проекте, но в итоге получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» за роль второго плана. Джордан же не только стал лицом новой франшизы, но еще и в третьей части дебютировал как режиссер. «Крид 3» вышел в 2023-м уже без участия Сталлоне и собрал более 275 миллионов долларов в прокате.
«Просто помиловать»
В 2019-м Майкл сыграл в «Просто помиловать» Брайана Стивенсона — реального адвоката, выпускника Гарварда, который в середине 1980-х отправился в Алабаму вместо карьеры в престижной юрфирме. Его герой защищал бедных и несправедливо осужденных. В первую очередь сюжет строится вокруг дела Уолтера МакМиллана (Джейми Фокс), приговоренного к смертной казни за преступление, которого он не совершал.
Джордан выступил еще и как продюсер картины. Чтобы как можно точнее передать его характер и внутреннюю силу, он лично встречался со Стивенсоном. Адвокат также присутствовал на съемочной площадке, чтобы обеспечить историческую точность.
«Черная пантера»
До недавнего времени «Черная пантера» однозначно считалась наиболее известной работой в его фильмографии. Вообще этот блокбастер 2018 года стал для Marvel уникальным проектом — во многом благодаря злодею, которого исполнил Джордан. Его персонаж — Эрик Киллмонгер, кузен главного героя, которого в детстве бросили в Окленде после гибели отца. С ним поступили несправедливо, так что его мотивы уж точно можно понять. Именно поэтому многие зрители сочувствовали ему даже больше, чем Т'Чалле (Чедвик Боузман).
После выхода картины будущий лауреат «Оскара» признавался, что роль потребовала серьезного психологического погружения. Он так сильно вжился в своего героя, что пришлось обращаться за помощью к терапевту. Киллмонгера до сих пор называют лучшим злодеем киновселенной со времен Локи в исполнении Тома Хиддлстона. А это, пожалуй, комплимент высшей пробы.
«Грешники»
Наконец — та самая работа. В этом вампирском триллере Джордан сыграл сразу двух персонажей: братьев-близнецов Смоука и Стэка, ветеранов Первой мировой и бывших гангстеров из Чикаго. Вернувшись на американский Юг в 1930-х, они открывают музыкальный бар для темнокожих. Но вместе с музыкой в город приходит настоящее зло.
Лента обошла «Титаник» и стала рекордсменом «Оскара» по числу номинаций — 16. Всего она забрала четыре статуэтки: за лучший оригинальный сценарий, операторскую работу, саундтрек и, конечно, лучшую мужскую роль. Примечательно, что оператор Отем Дюральд Аркапоу стала первой женщиной, получившей награду в этой категории. А Джордан, в свою очередь, вошел в историю как шестой темнокожий исполнитель, победивший в главной мужской актерской номинации. Его успех доказал, что честно отдаваться делу важнее, чем проводить масштабную промо-кампанию. И что заявлять о себе лучше трудом, а не бесконечными интервью.