Компания из ДНР планирует открыть академию по созданию кино с помощью ИИ

Художественный руководитель кинокомпании «Победа» Андрей Килин назвал искусственный интеллект помощником для творца
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

ДОНЕЦК, 18 марта. /ТАСС/. Донецкая кинокомпания «Победа» планирует организовать академию для обучения созданию фильмов с помощью технологий ИИ, сообщил на пресс-конференции в Донецке художественный руководитель кинокомпании «Победа» Андрей Килин.

«Мы как раз попали в тот период, когда технологии поменяли правила игры в сфере кинопроизводства. На самом деле, сейчас самое время быть первыми, как Донбасс — он все время был в авангарде всего, и мы тоже хотим стать в авангарде всего и двигать культуру уже по новым правилам игры. Для этого мы планируем на базе кинокомпании собрать академию для ребят, для всех, кто желает учиться, кто желает вместе с нами двигаться вперед, осваивать новые технологии», — сказал Килин.

Он добавил, что ИИ-технологии в современном мире это — помощник для творца, «экзоскелет, который помогает ему воплощать идеи очень быстро, бюджетно, но красиво, прям на уровне Голливуда».