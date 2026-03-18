Дарья Мельникова активно снимается в кино, играет в театре и при этом старается проводить как можно больше времени с тремя детьми. 34-летняя актриса признается, что ей по-настоящему нравится заниматься с наследниками, поэтому она часто берет сыновей и дочь с собой на съемки.
«В индустрии я слыву сумасшедшей мамашей, которая таскает детей на съемки. Когда я была у Феди Бондарчука, он говорит: “Ну, Даш, мы знаем, что тебе нужен еще вагон для твоей семьи”. Я всегда приезжаю с табором», — рассказала Мельникова в шоу «Не мамкай».
По словам актрисы, многодетность она воспринимает как особый бонус от жизни. Дарья уверена: чем больше детей, тем проще — они много времени проводят вместе и сами находят себе развлечения. В доме Мельниковой почти всегда шумно: к семье часто приезжает ее младшая десятилетняя сестра.
«Дети просто друг другом занимаются, друг друга развлекают. Не могу сказать, что я дико устаю. Да, бывает, вечерами падаю, но на следующий день встаю и опять хочу заниматься детьми. Видимо, это такой баланс, потому что я много работаю, и мне все время хочется домой, к детям, или хочется взять их на площадку», — высказалась артистка.
Она также рассказала, как складываются отношения старших сыновей — десятилетнего Артура и семилетнего Марка — с ее новым мужем, актером Романом Набатовым. Раньше мальчики росли в более свободной обстановке, но с появлением Романа в семье стало больше структуры: он человек правил и стремится к тому, чтобы жизнь близких была организованнее.
Мельникова отметила, что именно Набатов стал инициатором сближения с детьми. По ее словам, он очень хотел быть частью этой семьи и постепенно выстроил с мальчиками доверительные отношения.
«Благо, я была от этого освобождена, у меня были свои заботы и дела. Сейчас Рома даже больше занимается детьми, чем я. Это забавно, потому что у него до этого не было жен и детей, и он резко стал многодетным», — отметила артистка.
Напомним, Дарья Мельникова в 2013 году вышла замуж за коллегу Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ; включен в список террористов и экстремистов). В браке с ним она родила Артура и Марка. В 2021 году актриса сообщила, что развелась с мужем.
В 2024 году стало известно, что Мельникова снова вышла замуж. Ее избранником стал Роман Набатов. От него она родила дочь.
