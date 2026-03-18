Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Папиных дочек» объяснила, почему ее считают «сумасшедшей мамашей»

Актриса рассказала, что часто берет с собой детей на съемочные площадки
Дарья Мельникова на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба
Дарья Мельникова на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба

Дарья Мельникова активно снимается в кино, играет в театре и при этом старается проводить как можно больше времени с тремя детьми. 34-летняя актриса признается, что ей по-настоящему нравится заниматься с наследниками, поэтому она часто берет сыновей и дочь с собой на съемки.

«В индустрии я слыву сумасшедшей мамашей, которая таскает детей на съемки. Когда я была у Феди Бондарчука, он говорит: “Ну, Даш, мы знаем, что тебе нужен еще вагон для твоей семьи”. Я всегда приезжаю с табором», — рассказала Мельникова в шоу «Не мамкай».

Дарья Мельникова, Роман Набатов
Дарья Мельникова, Роман Набатов

По словам актрисы, многодетность она воспринимает как особый бонус от жизни. Дарья уверена: чем больше детей, тем проще — они много времени проводят вместе и сами находят себе развлечения. В доме Мельниковой почти всегда шумно: к семье часто приезжает ее младшая десятилетняя сестра.

«Дети просто друг другом занимаются, друг друга развлекают. Не могу сказать, что я дико устаю. Да, бывает, вечерами падаю, но на следующий день встаю и опять хочу заниматься детьми. Видимо, это такой баланс, потому что я много работаю, и мне все время хочется домой, к детям, или хочется взять их на площадку», — высказалась артистка.

Она также рассказала, как складываются отношения старших сыновей — десятилетнего Артура и семилетнего Марка — с ее новым мужем, актером Романом Набатовым. Раньше мальчики росли в более свободной обстановке, но с появлением Романа в семье стало больше структуры: он человек правил и стремится к тому, чтобы жизнь близких была организованнее.

Дарья Мельникова и Роман Набатов
Дарья Мельникова и Роман Набатов

Мельникова отметила, что именно Набатов стал инициатором сближения с детьми. По ее словам, он очень хотел быть частью этой семьи и постепенно выстроил с мальчиками доверительные отношения.

«Благо, я была от этого освобождена, у меня были свои заботы и дела. Сейчас Рома даже больше занимается детьми, чем я. Это забавно, потому что у него до этого не было жен и детей, и он резко стал многодетным», — отметила артистка.

Напомним, Дарья Мельникова в 2013 году вышла замуж за коллегу Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ; включен в список террористов и экстремистов). В браке с ним она родила Артура и Марка. В 2021 году актриса сообщила, что развелась с мужем.

Дарья Мельникова, Роман Набатов и сыновья Артур и Марк, фото: пресс-служба
Дарья Мельникова, Роман Набатов и сыновья Артур и Марк, фото: пресс-служба

В 2024 году стало известно, что Мельникова снова вышла замуж. Ее избранником стал Роман Набатов. От него она родила дочь.

Ранее Дарья Мельникова впервые за долгое время вышла в свет с мужем и сыновьями. 